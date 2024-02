Kapustová získala striebro vo vytrvalostných pretekoch

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala striebornú medailu vo vytrvalostných pretekoch junioriek na 12,5 km na mládežníckych MS v estónskom Otepää. Na strelnici neminula jediný terč a do cieľa prišla s mankom 1:23 min na víťaznú Nemku Juliu Tannheimerovú.



Kapustová potvrdila, že vytrvalostné preteky jej vyhovujú, keďže môže ukázať svoju kvalitu na strelnici. "Dnes to bolo veľmi náročné. Pociťovala som únavu už v rozjazde a ani na trati sa mi nešlo úplne fajn. Snažila som si sily rozložiť rovnomerne na všetky kolá. Na strelnici som si to strážila. V dnešných podmienkach bolo pravdepodobné, že štyri nuly môžu znamenať dobrý výsledok. Ďakujem servisu za lyže, držalo to vo všetkých kolách rovnako," povedala Kapustová podľa slovenskybiatlon.sk.