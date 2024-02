Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko mal ťažký pád počas tréningu v Taliansku. Samotný jazdec o tom informoval na sociálnej sieti Facebook, na apeninskom polostrove absolvoval prvé vyšetrenia, ďalšie prídu po návrate na Slovensko.





"Počas tréningu v Taliansku som mal troška väčší pád, ale na to, ako to spočiatku vyzeralo, dopadli veci celkom dobre. Ďalšie vyšetrenia už absolvujem doma na Slovensku," stojí na oficiálnej stránke pretekára v popise videa, na ktorom je Svitko so zafixovaným krkom.Svitko je trojnásobný majster Európy a 25-násobný majster Slovenska v enduro a cross country. Tento rok si odbil pätnásty štart na prestížnej rely Dakar a obsadil konečné deviate miesto. Štyridsaťjedenročný veterán má na konte aj jedno etapové víťazstvo na prestížnom podujatí z roku 2016, keď obsadil celkové druhé miesto. Ako jazdec s viac než desiatimi účasťami má taktiež titul "legenda Dakaru". Viackrát sa nechal počuť, že všetky podujatia počas sezóny sú preňho prípravou na Dakar.