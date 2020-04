Karanténnym zariadením na Slovensku bude aj štvorhviezdičkový hotel, repatriantov vyberie ministerstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 - Do siete karanténnych zariadení určených pre repatriantov pribudne aj hotel Holiday Inn v centre Trnavy. Aktivovaný bude po splnení prísnych hygienických opatrení najskôr v stredu 29. apríla.Okresný úrad v Trnave o príkaze ministerstva vnútra informoval vedenie mesta. Na Slovensku je momentálne v súvislosti s koronavírusom zriadených viac ako päťdesiat takýchto zariadení.Chod karanténneho zariadenia bude podľa Stanislava Krištofíka z Okresného úradu v Trnave zabezpečovať personál hotela. Verejnosť sa podľa neho nemá čoho obávať, pretože repatrianti sa budú nachádzať len v priestoroch hotela, tie nebudú počas karantény opúšťať.Holiday Inn v Trnave má 150 izieb, polovicu z nich vyčlení pre repatriantov, ďalších 10 pre pozitívne testovaných. Zvyšné izby budú určené pre personál hotela.Výber repatriantov, ktorí sa dostanú do štvorhviezdičkového hotela, je podľa Krištofíka záležitosťou ministerstva vnútra. Hasiči budú podľa ich krajského riaditeľa Vojtecha Valkoviča v tomto prípade zabezpečovať len odber vzoriek na účely testovania na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2.V Senici mali s umiestnením repatriantov v internáte v centre mesta problém. Ministerstvo vnútra napokon akceptovalo alternatívu ponúknutú primátorom Martinom Džačovským a repatriantov umiestnilo do Chaty nad plážou pri Kunovskej priehrade v okrajovej časti mesta.