Glváč považuje hýčkanie Zsuzsovej za súkromnú vec, na médiá podal trestné oznámenie

28.4.2020 - Bývalý podpredseda parlamentu a exminister obrany Martin Glváč (Smer-SD) podal trestné oznámenie za články Sme a Denníka N o svojej komunikácii s Marianom Kočnerom a jeho volavkou Alenou Zsuzsovou Informuje o tom spravodajský portál sme.sk. „Si božsky krásna a zaslúžiš si hýčkanie a opateru,” mal Zsuzsovej napríklad napísať exminister obrany.Glváč v trestnom oznámení, ktorého text má redakcia portálu k dispozícii, sa nesnaží spochybniť autenticitu svojej komunikácie s týmito dvoma osobami obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Spochybňuje však právo verejnosti vedieť o jej obsahu.„Médiá vrátane denníka Sme naopak upozorňovali, že komunikácia nielen že ukazuje rozsah vplyvu Kočnera, ale zároveň odkrýva spôsob, akým zbieral špinu na vysokopostavených ľudí v štáte. Aj samotná Zsuzsová písala Kočnerovi, že má na Glváča dostatok materiálu na to, aby ho mohla vydierať,“ približuje portál.Glváč oznámenie podal priamo do rúk generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára tesne pred voľbami. V týchto dňoch polícia začala s výsluchmi predstaviteľov jednotlivých redakcií.Novinárov sa týka paragraf o porušení listového tajomstva, za ktoré hrozia maximálne dva roky za mrežami. Glváč v ňom spomína aj medzinárodnú sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org), ktorá túto komunikáciu získala zo spisu k vražde a sprístupnila slovenským médiám.Okrem novinárov, ktorí články pripravovali, chce Glváč aj stíhanie osôb, ktoré mali prístup do spisu, teda vyšetrovateľov, advokátov či prokurátorov. Pri narábaní s touto súkromnou komunikáciou podľa neho mohli zneužiť svoje právomoci. Glváč mal v pondelok 27. apríla vypnutý telefón a na otázky Sme poslané cez SMS nereagoval.