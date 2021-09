Karanténu mohlo porušiť v Británii vyše 300-tisíc ľudí, úrady sa chystajú každého preveriť

Povinná karanténa v hoteli

Ministerstvo chce navštíviť všetkých podozrivých

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer tretina ľudí, ktorí v období od marca do mája tohto roka pricestovali do Anglicka a Severného Írska, sa mohla dopustiť porušenia protipandemických pravidiel týkajúcich sa karantény. Ako uvádza spravodajský portál BBC, podozrivých z nerešpektovania opatrení je viac ako 300-tisíc ľudí.Začiatkom tohto roka britská vláda zaviedla nové pravidlá pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia v snahe spomaliť šírenie koronavírusu a zabrániť postupu nových mutácií do krajiny.Ľudia prichádzajúci z rizikových krajín nachádzajúcich sa na červenom zozname museli podstúpiť karanténu v hoteli. Tí, ktorí prichádzali z krajín na oranžovom zozname, teda zo stredne rizikových oblastí, sa museli izolovať 10 dní a poskytnúť dôkaz o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.V období od 17. marca do 31. mája pricestovalo do Anglicka a Severného Írska z „oranžových“ krajín viac ako milión osôb.Údaje za toto obdobie získané podľa zákona o slobode informácií ukazujú, že vyšetrovateľom bolo predložených celkom 301 076 prípadov na kontrolu, či sa dané osoby izolujú.Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že si stanovuje cieľ vykonať domácu návštevu všetkých cestujúcich, ktorí sú podozriví z nedodržiavania týchto pravidiel. Podľa zákonodarcu Nicka Thomasa-Symonda tieto údaje „potvrdzujú najhoršie obavy“ z vládnej „laxnej hraničnej politiky“. Ministerstvo vnútra zároveň obvinil z „hrubej nedbalosti“.