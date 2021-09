Mať sídlo podnikania v hlavnom meste sa oplatí. Ako sa k nemu dostať rýchlo a za výhodnú cenu?

Mať sídlo v Bratislave neznamená, že sa tam musíte vy osobne alebo ako firma presťahovať. Naďalej môžete pôsobiť tam, kde doteraz, zmení sa iba vaše sídlo, ktoré máte zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, na oficiálnych firemných dokumentoch a ktoré komunikujete smerom von. Aké plusy sídlo v hlavnom meste má?

Prestíž pred zákazníkmi aj partnermi

Mať sídlo firmy v hlavnom meste je veľké plus hlavne z pohľadu prestíže a prezentácie. To platí tak v prípade, ak poskytujete služby alebo máte menší eshop a chcete spraviť dobrý dojem na zákazníkov, ako aj v prípade, ak máte väčší biznis.

Pred budúcimi obchodnými partnermi budete budiť lepší dojem a získate lepší imidž, nakoľko firma sídliaca v hlavnom meste má určitý punc „veľkosti“ alebo „úspešnosti“. Neplatí to samozrejme automaticky, dôležité sú aj iné atribúty prezentácie podnikania, no ak pracujete v regiónoch a máte sídlo v Bratislave, je to tiež známka serióznosti.

Dôležité je nielen to, aby ste mali sídlo v hlavnom meste, ale aby to sídlo bolo aj na zaujímavej adrese. Môže ísť o niektorú z ulíc v užšom či širšom centre mesta, o ulicu v biznis centre alebo o známu lokalitu, ktorá je dobrou „značkou“.

Ste v „centre diania“ dopytu a príležitostí

Bratislava je miestom, kde doslova pulzujú život, obchod, dopyt, ponuka a množstvo príležitostí. Mať tu svoje sídlo je plus, minimálne už len kvôli tomu, že množstvo iných podnikateľov, živnostníkov a spoločností si bude vyhľadávať vaše služby práve preto, že vašu adresu nájdu v Bratislave. Ak im ich viete poskytnúť, je to benefit!

V Bratislave máte pritom po ruke všetky úrady, s ktorými by ste ako podnikateľ mohli prísť do kontaktu. Nemusíte cestovať do iného mesta, aby ste niečo vybavili, prakticky všetko sa dá vyriešiť v okruhu niekoľkých ulíc a netreba nikam ďaleko cestovať.

Táto výhoda platí aj vtedy, ak budete mať v hlavnom meste iba oficiálne sídlo, no podnikanie budete prevádzkovať inde. V prípade, že budete čokoľvek potrebovať vybaviť, viete to spraviť pohodlnejšie a rýchlejšie. Navyše, ak by sa vám do toho nechcelo ísť osobne, v hlavnom meste je mnoho firiem, ktoré takéto úkony urobí za vás.

Anonymita, diskrétnosť a „schovanie sa“

Kým z pohľadu podnikateľských príležitostí je hlavné mesto centrom diania, ak ide o byrokraciu či úrady, je skvelým miestom na „schovanie sa“. V hlavnom meste je na jednej strane veľa podnikateľských subjektov, na druhej málo úradníkov.

Vďaka tomu je pravdepodobnosť náhodnej kontroly zo strany rôznych úradov a inštitúcií iba minimálna. Veľký počet spoločností znamená aj viac anonymity pred úradmi, napríklad na rozdiel od situácie v menšom okrese, kde by ste boli viac v hľadáčiku. Platí to nielen o daňových kontrolách, ale aj o kontrolách zo živnostenského úradu.

Mať sídlo v hlavnom meste so sebou prináša tiež viac diskrétnosti. Plusom je to aj vtedy, ak podnikáte v menšom meste, no inak by ste museli mať sídlo firmy u seba doma. Jeho presunom do Bratislavy sa o vašom podnikaní u vás doma nikto nedozvie.

Kancelária? Ak ju nepotrebujete, voľte virtuálne sídlo

Štandardným spôsobom riešenia sídla firmy je kancelária ako fyzické miesto podnikania. V dnešnej dobe však nutnosť fyzického miesta nie je nevyhnutná.

Ak sa nechcete sťahovať do hlavného mesta a ide vám iba o zmenu sídla ako adresy, využite na to virtuálne sídlo v Bratislave. Ide o službu, ktorá vám umožní „prenajať“ si adresu, kde si môžete umiestniť oficiálne sídlo. Dostanete poštovú schránku, ktorá bude riadne označená tak, ako to požaduje zákon a kde bude môcť dostávať poštu.

Súčasťou služby je potvrdenie o možnosti zriadiť sídlo na adrese od majiteľa nehnuteľnosti a následnej aj zapísanie sídla do obchodného alebo živnostenského registra. Preberanie pošty na adrese sídla je zabezpečené aj v prípade, ak ide o doporučenú poštu.

Stačí na to jednoduché splnomocnenie. O pošte budete informovaní online a samozrejmosťou je aj evidencia pošty. Došlá pošta je preposielaná tam, kam si poviete. V prípade urgentnej pošty nie je problémom jej okamžité odfaxovanie alebo zaslanie mailom. To všetko za cenu 20 krát nižšiu, ako by bol prenájom fyzickej kancelárie.