Karas nepomenoval žiadne dôvody, pre ktoré by nemohla fungovať od januára súdna mapa, tvrdí Via Iuris

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nezisková organizácia Via Iuris v reakcii na odklad implementácie súdnej mapy tvrdí, že nedostatok sudcov a personálu pre správne súdy nie je dostatočný dôvod na odklad súdnej mapy ako celku.„Správne súdy predstavujú, hoci významnú, no predsa len jednu z mnohých častí reformy súdov. To, že ministerstvo nedokáže spustiť správne súdy v naplánovanom termíne bez toho, aby to škrípalo, však neznamená, že kvôli tomu musíme presunúť aj ostatné časti súdnej mapy," uviedla organizácia Via Iuris na svojej sociálnej sieti.Minister Karas podľa organizácie nepomenoval žiadne dôvody, pre ktoré by od 1. januára 2023 nemohli fungovať podľa novej súdnej mapy krajské, okresné či mestské súdy. Rovnako nie je podľa Via Iuris dostatočný dôvod na odklad ani nesúhlas časti sudcov s novou súdnou mapou, pretože ten bol zreteľný už od prvých návrhov tejto reformy a nijako zásadne sa nezmenil ani po úpravách, dohodách a diskusiách. Via Iuris dodáva, že pokiaľ sa výkonná a zákonodarná moc zhodli na potrebe reformy súdnictva, tak by novú súdnu mapu mali dokázať implementovať čo najskôr.„Udalosti posledných dní nám ukázali, aké obrovské množstvo Sloveniek a Slovákov vníma rozhodnutia súdov ako nespravodlivé a absolútne im nedôveruje. Dôsledkom vysokej nedôvery v súdnictvo sú petície s tisícmi signatárov, ktorých ambíciou je suplovať sudcov pri nastolení spravodlivosti. A to je veľmi nebezpečné. Práve nová súdna mapa môže byť dôležitým nástrojom na zvýšenie dôvery ľudí v slovenské súdy, a preto by mala byť podľa nášho názoru implementovaná rýchlo a bez zbytočných odkladov," uzatvára Via Iuris.