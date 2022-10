Na súde pokračuje pojednávanie v kauze Mýtnik, Brhelov právnik spochybnil postup prokurátora a upozornil na viaceré “diery“ v procese

Úplatkárstvo či pranie špinavých peňazí

Machinácie tendrov u daniarov

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - V korupčnej kauze Mýtnik sa v utorok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vyjadrujú k obžalobe prednesenej prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obhajcovia obžalovaných.Piaty obhajca podnikateľa Jozefa Brhela a jeho syna Roman Kerak takmer dve hodiny spochybňoval postupy prokurátora a v závere reči žiadal zastavenie trestného konania voči obom obžalovaným.„Obžaloba neposkytuje spoľahlivý podklad na konanie pred súdom,“ uviedol obhajca s tým, že ide z jeho pohľadu o nekompletnosť, neposkytnutie informácií o skutkoch, za ktoré sú trestne stíhaní obžalovaní, nerešpektovanie zdravotného stavu Jozefa Brhela staršieho vo väzbe a ďalšie skutočnosti. K obžalobe hovoria aj ďalší advokáti obžalovaných.Prokurátor na prvom pojednávacom dni prečítal obžalobu na šesť osôb obžalovaných z piatich skutkov. Ide v nich o porušovanie povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich skutkoch ide o zločin prijímania úplatku.„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby.Predmetom obžaloby podanej už vo februári je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne.Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít.S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh Michal Suchoba , ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nasledovníčka Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.