Karas sa „obul“ do Šutaja Eštoka, vystríhal pred vytĺkaním politického kapitálu z utajovaných informácií

Verejnosť treba upokojovať

Dvoch mužov prepustili

1.12.2024 (SITA.sk) - Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas vystríhal pred tým, aby sa vytĺkal politický kapitál z utajovaných informácií.Uviedol to na margo vyjadrení ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), ktorý v relácii Sobotné dialógy uviedol, že na východe Slovenska boli zaznamenané aktivity, ktoré naznačovali možnosť ohrozenia kritickej infraštruktúry Minister spomenul existenciu organizovanej skupiny. Karas sa vyjadril, že každá vláda prijíma informácie od spravodajských služieb. Dodal, že aj on ako minister spravodlivosti ich prijímal, podľa neho vtedy v tichosti zasadla bezpečnostná rada a nik z nej nevynášal.„Vystríhal by som pred tým, aby sme na tom vytĺkali politický kapitál," vyjadril sa. To sa podľa neho nemá diať a je potrebné verejnosť skôr upokojovať.Dvoch mužov, ktorí mali plánovať ohroziť kritickú infraštruktúru na Slovensku podľa medializovaných informácií prepustili. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) uviedol, že prednedávnom v prihraničnom pásme zastavili podozrivé vozidlo, v ktorom sa nachádzal Ukrajinec a osoba s maďarským občianstvom.Nasledovala prehliadka auta, pri ktorej boli objavené mapy s kritickou infraštruktúrou, SIM karty a tiež drony. Nasledovalo preverovanie. Podľa Gašpara treba počkať na zistenia o tom, čo mala táto skupina v pláne.