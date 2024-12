Vládna koalícia melie podľa Šimečku z posledného, neočakáva zvolenie predsedu parlamentu či členov Rady STVR

V hre je stále Šutaj Eštok

vyjadril sa.

STVR dočasne vedie Slanina

1.12.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia je nemohúca a melie z posledného. Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka to uviedol v relácii Na telo TV Markíza v reakcii na otázku, ako vidí možnosť zvolenia predsedu Národnej rady (NR) SR Šéf progresívcov nepovažuje za reálne, že by sa podarilo do konca roka zvoliť predsedu parlamentu či členov Rady STVR.Na margo toho, že parlamentu chýba nielen predseda, ale aj jeden z podpredsedov, sa Šimečka vyjadril, že na to, že ostanú na vedenie parlamentu traja, mali v koalícii myslieť pred tým, ako ho z postu podpredsedu NR SR odvolali. PS sa podľa neho nehrnie do toho, aby obsadila post podpredsedu NR SR.Podľa poslanca NR SR Romana Michelka (zvolený za SNS) je v prípade voľby predsedu parlamentu stále v hre meno predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka . „Predseda Hlasu je pre nás prijateľnejší než iní kandidáti,"O Šutajovi Eštokovi sa v poslednom čase hovorilo ako o potenciálnom kandidátovi na post predsedu parlamentu, on sám včera v relácii STVR Sobotné dialógy ale poprel, že by sa chystal odísť z čela ministerstva vnútra. Michelko pripustil, že je potrebné zvoliť Radu STVR, predseda NR SR je podľa neho zastupiteľný.Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR.Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). STVR dočasne vedie Igor Slanina , na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka.Bez predsedu je v súčasnosti i parlament, kreslo šéfa NR SR sa uprázdnilo po tom, ako bol na jar tohto roka Peter Pellegrini, vtedajší predseda strany Hlas-SD, zvolený za prezidenta. Post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, dlhodobo oň ale javí záujem predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko Predstavitelia Hlasu sa opakovane vyjadrili, že personálne otázky budú riešiť až po tom, ako sa vyrieši situácia s pozíciou predsedu parlamentu.