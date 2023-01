Karasov návrh zmien Trestného zákona čoskoro pôjde na vládu, bude stáť na troch pilieroch

Tri piliere modernizácie

Kritika súčasných postupov

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - Návrh zmien Trestného zákona je vo fáze dokončovania a čoskoro bude predložený na rokovanie vlády. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR Cieľom novely je podporiť moderné nástroje trestného práva, trestné sadzby majú byť spravodlivejšie a bude sa klásť väčší dôraz na práva poškodených. Ako uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas , reformné úsilie sa na najbližšie týždne a mesiace zameria na modernizáciu Trestného poriadku, teda trestného práva procesného.„Splnili sme úlohu navrhnúť reformu Trestného zákona a teraz preto budeme naplno pracovať aj na finalizácii modernizácie trestného procesu. Súčasná politická situácia a predčasné voľby podľa môjho názoru nemôžu byť zámienkou na zastavenie prác pre spravodlivosť,“ povedal Karas. Minister spresnil, že modernizácia trestného procesu bude stáť na troch hlavných pilieroch.Prvým pilierom je zefektívnenie a zjednodušenie prípravného konania. Vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní by mali mať viac času na reálne odhaľovanie trestnej činnosti. „Budeme sa sústrediť aj na znižovanie procesnej náročnosti a administratívnej prácnosti, a to aj s cieľom hospodárnosti trestného konania," dodal minister.Druhým pilierom je dôsledné rešpektovanie základných práv, princípu rovnosti zbraní, kontradiktórnosti a posilnenie práv poškodených.„Vytváranie lepších možností na účinné odhaľovanie trestnej činnosti nesmie ísť za žiadnych okolností na úkor základných práv. Toto je našou povinnosťou podľa ústavy i medzinárodných záväzkov," uviedol šéf rezortu spravodlivosti s tým, že snaha zjednodušovať si prácu na úkor základných práv je nebezpečnou skratkou, ktorá nesleduje cieľ spravodlivosti.Tretím pilierom je dôsledná odborná revízia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v prípravnom konaní.Karas podotkol, že v súčasnosti sú postupy trestných orgánov a fungovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov kritizované a podrobené verejnej diskusii, čo neprispieva k dôveryhodnosti justičných inštitúcií.„Trestný poriadok ako celok musí obsahovať primerane vyvážené nástroje na nápravu prípadných nezákonností. Inak by dochádzalo k neodôvodneným zásahom do základných práv," spresnil Karas. Ako uviedlo MS SR, do prípravy zmien Trestného poriadku budú, podobne ako pri tvorbe novely Trestného zákona, zapojení odborníci z rôznych oblastí justície a tiež ľudia, ktorí denne pracujú s Trestným poriadkom.„Rovnako ako pri zmenách Trestného zákona, aj v prípade procesu bude preferované hľadanie čo najširšieho konsenzu všetkých zložiek," uzavrelo MS SR.