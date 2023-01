Prevody peňazí z Ruska do zahraničia minulý rok stúpli o 300 až 500 percent

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prevody peňazí z Ruska do susedných krajín vzrástli v minulom roku o 300 až 500 percent. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na médium RBC.Keďže medzinárodné platobné systémy Visa Mastercard odišli z ruského trhu po vypuknutí vojny na Ukrajine, presun finančných prostriedkov sa uskutočňoval prostredníctvom ruských nástrojov na prevod peňazí ako Zolotaja Korona, Unistream a Contact. Najčastejšie sa uskutočňovali prevody do Kazachstanu, Gruzínska, Uzbekistanu, Arménska a Kirgizska.V dôsledku sankcií uvalených Západom opustili ruský trh mnohé zahraničné spoločnosti, čo nútilo obyvateľov Ruska objednávať tovar online zo zahraničia. Krajinu hromadne opúšťali aj samotní Rusi počas vyhlásenia mobilizácie. Od júla do septembra minulého roka odišlo z krajiny 9,7 milióna ľudí, čo bolo o 12 % viac ako v rovnakom období roka 2021.