Karasovo ministerstvo chce zjednodušiť život párom rovnakého pohlavia aj nezosobášeným. Čo navrhuje?

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce prostredníctvom dvoch zákonov zjednodušiť život ľuďom v rozličných životných situáciách. Navrhované právne nástroje by mali priniesť blízkym osobám, vrátane nezosobášených párov, ako aj párov rovnakého pohlavia istotu do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti alebo ochrany maloletých.Prvý návrh zákona rieši takzvané fiduciárne vyhlásenia a druhým je zákon súkromných nadačných fondoch. Minister spravodlivosti SR Viliam Karas o tom informoval na dnešnej tlačovej konferencii.Ako uviedol minister, zákon o fiduciárnom vyhlásení je jednoduché legislatívne opatrenie, ktorým bude zriadený register fiduciárnych vyhlásení v spolupráci s Notárskou komorou. MS SR informovalo, že ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník.„Takéto vyhlásenie sa môže týkať len jednej osoby a môže a nemusí byť vzájomné,“ spresnil Karas. V tomto zmysle ide o riešenie konkrétnych životných situácií. Dôverník sa bude môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami alebo môže v mene vyhlasovateľa udeliť informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou.„Nový právny inštitút však rieši aj zásadnejšie právne otázky pre prípad smrti," uviedlo MS SR s tým, že bude možné pre prípad smrti určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva.„Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého," dodalo MS SR. Tento zákon, ako uviedol šéf rezortu spravodlivosti, nerieši majetkové situácie a majetkové vzťahy, a preto je tu návrh zákona o súkromných nadačných fondoch. Prostredníctvom tohto zákona bude možné riešiť širokú škálu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch alebo v spoločnom podnikaní blízkych osôb.„Cieľom navrhovaných zákonov je zjednodušovať život ľuďom v rozličných životných situáciách. Návrh prináša zásadné zlepšenie pri efektívnom usporadúvaní si vzájomných vzťahov, do ktorých zároveň vnesieme viac právnej istoty. Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ povedal minister spravodlivosti SR Viliam Karas.