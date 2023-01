Novú predajňu potravín KRAJ otvorili v Stupave

19.1.2023 (Webnoviny.sk) -Pri príležitosti otvorenia novej predajne si KRAJ pre kupujúcich prichystal ochutnávku rôznych domácich produktov, ktorá potrvá od štvrtka 19. januára až do soboty 21. januára. Zákazníkom bude v týchto dňoch zároveň dostupná výpomoc pre rýchlejšiu registráciu vernostnej karty KRAJ. Tá ponúka držiteľom hneď niekoľko benefitov.uvádza Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate.Potraviny KRAJ sa za 5 rokov pôsobenia na slovenskom trhu rozšírili aj mimo Bratislavu, a to do ďalších miest ako Trnava, Trenčín, Žilina či Nitra. To, že koncept reťazca KRAJ na Slovensku zafungoval, dokazuje aj každoročný nárast spokojných zákazníkov.Informačný servis