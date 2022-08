Kardinál Tomko je veľkým vzorom pre Slovensko a budúce generácie, vyhlásil Heger (foto)

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) si prišiel uctiť zosnulého kardinála Jozefa Tomka do Dómu sv. Martina v Bratislave. Povedal, že kardinál Tomko nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza, keď pôsobil ako cirkevný predstaviteľ vo Vatikáne. Premiér vyhlásil, že kardinál sa pričinil k rozvoju cirkvi a dobrého mena Slovenska. Okrem Hegera si kardinála Tomka prišla uctiť prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).„Bol to muž pokorný, muž múdry, muž, ktorý nosil Slovensko v srdci. Bol to muž plný lásky. Prosím, dovoľte, aby jeho odkaz znel medzi nami, pustime ho do svojho vnútra, nechajme sa ním inšpirovať, pretože vieme, že veľkosť, ktorú dosiahol, prišla práve skrze pokoru, lásku a tvrdú prácu," povedal Heger. Dodal, že kardinál je veľkým vzorom pre Slovensko a pre budúce generácie.