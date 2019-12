Kardoš bude tréner mužskej reprezentácie,Fenoglio pokračuje pri ženách

Na snímke tréner Marek. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Marek Kardoš bude nový tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov. Vo funkcii nahradí Andreja Kravárika. Kormidelníkom reprezentačného družstva žien bude naďalej Talian Marco Fenoglio. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF).Mená reprezentačných trénerov mužov a žien schválila na svojom štvrtkovom zasadnutí Správna rada SVF. "," uviedol športový riaditeľ SVF Marek Rojko.," vyhlásil Rojko. "."Štyridsaťpäťročný Kardoš už v minulosti v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie pôsobil, od decembra 2013 do júla 2015 bol asistentom Flavia Gulinelliho. Bývalý úspešný nahrávač, ktorý v drese Slovenska odohral 130 zápasov a štartoval na dvoch majstrovstvách Európy (1997, 2001), nastúpil na profesionálnu trénerskú dráhu v roku 2010, keď viedol poľský tím AZS Čenstochová a získal s ním v roku 2012 európsky pohár Challenge Cup. V rokoch 2016 - 2018 viedol v slovenskej extralige tím VKP Bystrina SPU Nitra a počas troch sezón doviedol klub spod Zobora k dvom majstrovským titulom (2016, 2017), čo mu tiež vynieslo dvakrát honor Tréner roka (2016, 2017). Od leta 2018 je trénerom maďarského klubu VRC Kazincbarcika, s ktorým získal hneď vo svojej prvej sezóne domáci titul.Kardoš ako hráč začínal s volejbalom vo VKP Bratislava, na Slovensku pôsobil aj v Petrocheme Dubová a Matadore Púchov. V zahraničí hral vo Francúzsku za Nice a Rennes, v Rakúsku si obliekal dres Aon hotVolleys Viedeň a presadil sa aj v kvalitnej poľskej lige, keď pôsobil v Mostostal Azoty Kedzierzyn-Kožle a Čenstochovej, kde po sezóne 2009/2010 ukončil hráčsku kariéru a stal sa trénerom zeleno-bielych. Rodák z Bratislavy získal v drese VKP šesť majstrovských titulov, dvakrát sa stal šampiónom Poľska s Kedzierzynom-Kožle (2002, 2003), s ktorým si dvakrát zahral aj vo Final Four Ligy majstrov (2002, 4. miesto a 2003, 3. miesto).Fenoglio na prelome augusta a septembra dosiahol so Slovenkami postupom do osemfinále na domácom šampionáte EuroVolley v Bratislave historický úspech. Štyridsaťdeväťročný rodák z Cunea sa v závere novembra vrátil k ženám aj na klubovej úrovni, keď v rámci Talianska vymenil mužský tím Mondoví zo Serie A2 za družstvo Bergama v ženskej Serie A1. Práve s Bergamom zažil Fenoglio svoje najslávnejšie klubové časy, keď v rokoch 2005 - 2007 triumfoval s tímom ako hlavný tréner v Lige majstrov (2007), vyhral taliansku ligu (2006) a získal Taliansky pohár (2006). V talianskej ženskej lige viedol v minulosti aj Novaru, s ktorou v roku 2017 tiež získal titul. Vďaka tomu získal druhé ocenenie pre Trénera roka v Taliansku (2006, 2017). V sezóne 2017/2018 bol trénerom Modeny. Na Apeninskom polostrove pôsobil vo viacerých kluboch v pozícii hlavného trénera, asistenta, ale aj kondičného trénera. Bohaté skúsenosti má aj ako tréner mužských tímov. Na medzinárodnej úrovni bol asistentom slovenskej (2009 - 2011) aj nemeckej (2003 - 2004) mužskej reprezentácie a pri talianskom národnom tíme pôsobil v rokoch 1999 až 2002 ako kondičný tréner, pripomenul portál SVF.