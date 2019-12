SZĽH vstupuje do roku 2020 s jedným z historicky najvyšších rozpočtov

Na snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan na tlačovej konferencii v Bratislave 12. júna 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sielnica 5. decembra (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) schválil na svojom štvrtkovom kongrese v Sielnici pri Zvolene rozpočet na rok 2020, ktorý je jeden z najvyšších histórii a pohybuje sa na úrovni 28 miliónov eur. Prítomní delegáti zároveň prijali aj legislatívne úpravy v súťažnom a disciplinárnom poriadku." uviedol po skončení kongresu prezident SZĽH Miroslav Šatan.Ľadový hokej je druhý rok v rade jediný šport na Slovensku, v ktorom bol rozpočet schválený s mesačným predstihom ešte pred začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku. "," uviedol bývalý prezident SZĽH, v súčasnosti člen Výkonného výboru Martin Kohút, pričom netajil ani svoje pozitívne pocity: "Delegáti kongresu SZĽH vo štvrtok schválil aj viaceré zmeny v presune a posilnení kompetencií pri schvaľovaní súťažného a disciplinárneho poriadku na Výkonný výbor (VV) SZĽH. "Išlo nám o to, aby riadenie súťaží bolo flexibilné, aby sa rozhodovalo v aktuálnom čase, teda vtedy, keď je to potrebné. Veľakrát sa totiž muselo čakať na kongres, ktorý sa koná raz, resp. dvakrát za rok," prezradil ďalší člen VV SZĽH Michal Handzuš, ktorý zároveň presadzuje, aby viac financií smerovalo v budúcom roku priamo do klubov: "