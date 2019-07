Karel Gott bol hospitalizovaný v nemocnici, má akútny zápal pľúc

Karel Gott

... pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018).



Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica. Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí.





25.7.2019 (Webnoviny.sk) - Český spevák Karel Gott má akútny zápal pľúc. Na sociálnych sieťach to uviedla jeho hovorkyňa Aneta Stolzová.Ako oznámila, 80-ročný umelec musel pre chorobu zrušiť svoje štvrtkové vystúpenie na festivale Benátská! s Impulsem, ktorý sa koná od 25. do 28. júla v libereckom Vesci. Speváka hospitalizovali, no v utorok ho už prepustili do domácej liečby.Gott má v ostatných rokoch často problémy so zdravím. V novembri 2015 mu lekári diagnostikovali zhubné nádorové ochorenie lymfatických uzlín, takzvaný Non-Hodgkinov lymfóm.Gott začal neodkladne cielenú onkologickú liečbu a zrušil tiež všetky naplánované koncerty. Po šiestej chemoterapii následné vyšetrenie ukázalo, že jeho nádorové ochorenie úplne vymizlo. Ďalej ho však sprevádzajú najmä respiračné ochorenia. Pre tie už tiež zrušil niekoľko koncertov.Informácie pochádzajú z webstránok www.iDNES.cz, www.novinky.cz a archívu agentúry SITA.