Dvadsať slovenských výtvarníkov postúpilo do finále súťaže Maľba 2019

Bratislava 25. júla (TASR) – Medzinárodná porota už rozhodla o dvadsiatich finalistoch slovenskej súťaže Maľba 2019. V 14. ročníku ich vybrala spomedzi 96 prihlásených mladých výtvarníkov do 35 rokov, ktorí splnili štatútom určené podmienky.Do jej druhého kola postúpili títo maliari: Jana Bednárová, Peter Cvik, Roman Ďurček, Oskar Felber, Michal Fízik, Monika Germušková Vrancová, Paulína Halasová, Eva Hettmer, Rita Koszorús, Patrik Kriššák, Patrik Kucha, Lucia Oleňová, Samuel Paučo, Margaréta Petržalová, Andrea Priecelová, Simona Štulerová, Eva Töröková, Michal Turkovič, Lucia Veselá a Jana Zatvarnická. Piati z nich už boli vybraní do finálovej prezentácie v niektorom z minulých ročníkov súťaže, čím potvrdzujú svoje umelecké kvality.hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB, ktorá tradičnú súťaž organizuje.V digitálnej podobe prihlásené diela bude v septembri hodnotiť porota namaľované obrazy v predpísanej veľkosti. Tentoraz v zložení: pedagóg a maliar z Českej republiky Daniel Balabán, britská galeristka Rózsa Farkas, riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach a kurátorka Dorota Kenderová, maďarská odborníčka na súčasné výtvarné umenie a kurátorka Róna Kopeczky. Určia troch najlepších, ktorí získajú finančné odmeny vo výške 10.000, 6500 a 3500 eur.Verejnosť spozná súťažné maľby 20 finalistov na voľne prístupnej výstave v bratislavskej Galérii Nedbalka od 26. septembra do 27. októbra.