Karel Gott nebude mať klasický štátny pohreb, Babiš hovorí o čestnej stráži aj dni smútku

Pohreb schválila aj vláda

Štátne pocty



Karel Gott

Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018). Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica.



Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí. Informácie pochádzajú z webstránky www.novinky.cz a archívu agentúry SITA.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2019 (Webnoviny.sk) - Zosnulý český spevák Karel Gott bude mať pohreb so štátnymi poctami, nie štátny pohreb. Vo štvrtok to oznámil český premiér Andrej Babiš."Môžem len povedať, že to nebude klasický štátny pohreb, aký sme od revolúcie mali len jeden, ale skôr pohreb so štátnou poctou. Bude to trochu niečo iné," vyjadril sa politik na tlačovej konferencii vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady.Štátny pohreb legendárneho interpreta už pritom na mimoriadnom zasadnutí schválila vláda, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Babiš počas konferencie uviedol, že by chcel vo štvrtok popoludní oznámiť presný termín Gottovho pohrebu, miesto, kde by "došlo k tomu, aby mohli občania vzdať hold jeho pamiatke a ešte jedno miesto, kde bude oficiálna rozlúčka". Podľa jeho slov na tom pracuje tím ľudí.Vláda sa v stredu popoludní zhodla, že Gott bude mať štátny pohreb, ak si to bude priať jeho rodina. Zároveň v uznesení schválila, že deň jeho pohrebu bude zároveň dňom smútku.Ako pripomínajú Novinky, pohreb so štátnymi poctami sa koná za prítomnosti čestnej stráže, ale na rozdiel od štátneho pohrebu bez armádneho sprievodu a vojenských pôct. Počas pohrebu tiež zaznie hymna a vystavia aj štátnu vlajku.Gott zomrel v utorok krátko pred polnocou. Naposledy vydýchol doma, obklopený rodinou. Spevák nedávno informoval, že má leukémiu. Dožil sa 80 rokov.