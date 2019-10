Slovak Press Photo 2019 pozná víťazov. Ocenenie opäť patrí aj TASR

Na archívnej snímke vedúci Obrazovej redakcie TASR Michal Svítok. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 3. októbra (TASR) – Bratislavský Primaciálny palác bol vo štvrtok večer miestom vyhlásenia výsledkov 8. ročníka Slovak Press Photo. Grand Prix súťaže získal Jozef Jakubčo z Denníka Sme za sériu fotografií Noc s prezidentkou. Laureát s ňou zvíťazil aj v kategórii aktualita. Prvé miesto v tejto kategórii získal za samostatnú fotografiu Kočner Tomáš Benedikovič z Denníka N. Titul mladý talent roka dostal Timotej Janko. Grant Bratislavy, ktorý udeľuje primátor hlavného mesta, získala fotografka Katarína Lišková s projektom Nové Nivy.V kategórii šport patrí prvé miesto Jurajovi Sedlákovi za sériu fotografií 5 dní. Fotoreportér Tlačovej agentúry Slovenskej Republiky Michal Svítok získal opäť prvenstvo za samostatnú fotografiu. Po minuloročnom úspechu záberu hokejového rozhodcu kontrolujúceho situáciu v netradičnej polohe, si tento rok prvenstvo odniesol za fotografiu s názvom Posledná?.povedal pre TASR vedúci jej obrazovej redakcie Michal Svítok.prezradil k záberom, ktoré vznikli v marci na Svetovom pohári v nórskom Holmenkollene.podčiarkol Svítok, ktorého potešili aj ďalšie nominácie Slovak Press Photo 2019 pre obrazovú redakciu TASR, konkrétne pre jeho kolegu, fotoreportéra Martina Baumanna.V kategórii reportáž uspel András Á. Cséfalvay (Parameter.sk) so sériou fotografií Vivien. V skupine každodenný život získal prvé miesto Ondrej Čechvala za fotografiu Ľudia z hôr, Alexandrovi Rehorovskému udelila porota prvé miesto za sériu Správa o stave mojej duše. V kategórii portrét uspela Šimona Müllerová s fotografiou Dievča, 15 rokov, po najlepšom koncerte svojho života. Za sériu Common People patrí prvá pozícia Sone Maletz.Michal Babinčák získal prvé miesto v kategórii svet umenia a kultúry s fotografiou Vogue. So sériou Mágia Pohody uspel Boris Németh (.týždeň). V kategórii príroda a životné prostredie udelila porota prvé miesto Tomášovi Benedikovičovi so snímkou Mariupol počas ruskej blokády Azovského mora, Vanda Mesiariková získala prvenstvo za sériu Sídlisko s výhľadom.V medzinárodnej kategórii študenti a mladí fotografi do 26 rokov zvíťazila Alexandra Chudá so samostatnou fotografiou Fashion Live. Za sériu Niekde uprostred ničoho získala prvé miesto Zuzana Jakabová. V medzinárodnej kategórii dlhodobý dokument patrí prvenstvo fotografovi Petrovi Dobišovi za sériu Periféria. V novej medzinárodnej kategórii fotografia vytvorená mobilným telefónom získal prvé miesto Róbert Kotrus s fotografiou Posledná dávka, zo sériou Nová šanca (Domov sv. Márie Magdalény v Jiřetíne pod Jedlovou) uspela česká fotografka Jana Hunterová.Ocenené fotografie si môžu záujemcovia pozrieť na výstave Slovak Press Photo 2019 v Dome umenia - Kunsthalle Bratislava. Verejnosti je prístupná od 4. do 28. októbra.