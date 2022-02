Kariéra Nikitu Mazepina je ohrozená, vedenie tímu F1 sa už dištancovalo od ruského oligarchu

Putinovi ľudia

Veľká cena v Soči

25.2.2022 - Vedenie tímu formuly 1 Haas ešte nerozhodlo, či bude aj tento rok využívať služby ruského pilota Nikitu Mazepina . Vo štvrtok tento americký tím oznámil, že ruší sponzorstvo s ruskou spoločnosťou Uralkali a jej logo odstráni zo svojich monopostov.Vlastníkom Uralkali je Dmitrij Mazepin, ktorý je známy ako blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina . Predsedom spoločnosti je Sergej Čemezov, ktorý má k Putinovi taktiež blízko.Šéf Haasu Günther Steiner povedal, že Mazepin, ktorý sa vo štvrtok a piatok nezúčastnil na mediálnych povinnostiach, nemá isté miesto v tíme. Jeho budúcnosť a rozhodnutie, či pokračovať s Uralkali ako sponzorom, sa bude riešiť budúci týždeň."Treba to vyriešiť, nie všetko závisí od nás, uvidíme ako sa vyvinie situácia na Ukrajine, to bude rozhodujúce,“ povedal Steiner.Nemecký jazdec Haasu Mick Schumacher hovoril o svojom smútku nad udalosťami, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine. "Všetci sme počuli strašné správy, že vojna sa už začala. Myslím si, že je to niečo, čo sa týka nás všetkých, niečo, čo ma osobne veľmi mrzí," povedal syn sedemnásobného šampióna F1 Michaela Schumachera Vzhľadom na aktuálnu vojnovú situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou sa formula 1 rozhodla odobrať Veľkú cenu v Soči, ktorá bola naplánovaná na 25. septembra 2022.