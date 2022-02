Brazílski futbalisti sa s rodinami ocitli v pasci, úrady žiadajú o pomoc pri evakuácii z Ukrajiny (video)

Ostali bez paliva

Evakuáciu situácia nedovoľuje



25.2.2022 - Brazílski futbalisti z dvoch najväčších ukrajinských klubov požiadali brazílsku vládu o pomoc. Tvrdia, že sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu ocitli v pasci.Skupina hráčov Dynama Kyjev a Šachtaru Doneck zverejnila video z hotela, kde sa nachádzajú spoločne so svojimi rodinami. Spolu s nimi je tam aj uruguajský legionár Carlos de Pena z kyjevského klubu.Futbalisti tvrdia, že hranice sú zatvorené a zásoby paliva sa minuli. V podobnom duchu sa vyjadrili i Brazílčania v ďalších ukrajinských kluboch."Sme naozaj zúfalí. Prechádzame chaosom. Máme podporu od nášho klubu, ale to zúfalstvo je mučivé. Čakáme na podporu z našej krajiny. Hovoríme v mene všetkých Brazílčanov na Ukrajine," napísal na Instagrame obranca Šachtaru Marlon Santos.Brazílsky hráč parížskeho St. Germain Neymar zverejnil video na svojom instagramovom účte a dodal, že sa modlí za svojich krajanov na Ukrajine. Najlepšie brazílske kluby taktiež začali tlačiť na úrady, aby konali.Brazílsky minister zahraničných vecí Carlos Franca počas živého televízneho vysielania uviedol, že všetkých Brazílčanov dostanú z Ukrajiny iba vtedy, keď na to budú bezpečné podmienky. Dodal, že zámerom vlády je prepraviť Brazílčanov do susedných krajín po súši, ak to bude možné.