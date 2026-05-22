 24hod.sk    Šport

22. mája 2026

Kariéru končí niekdajší kapitán FC Chelsea, bodku za ňou dá Azpilicueta v sobotu


Španielsky obranca Cézar Azpilicueta hráčskej kariéru uzavrie v sobotu duelom na pôde Celty Vigo. Španielsky futbalový obranca César Azpilicueta po sezóne 2025/2026 uzavrie hráčsku kariéru. ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Španielsky obranca Cézar Azpilicueta hráčskej kariéru uzavrie v sobotu duelom na pôde Celty Vigo.


Španielsky futbalový obranca César Azpilicueta po sezóne 2025/2026 uzavrie hráčsku kariéru. Niekdajší kapitán anglického FC Chelsea aktuálne pôsobí v španielskom FC Sevilla. Kariéru uzavrie počas víkendu v ligovom súboji ma pôdy Celty Vigo.

Tridsaťšesťročný Azpilicueta počas svojej kariéry získal dva tituly v anglickej Premier League a jeden v Lige majstrov, to všetko vo farbách "The Blues". Za reprezentáciu Španielska odohral 44 duelov.

"Po toľkých rokoch žitia svojho sna cítim, že nastal čas začať novú kapitolu v mojom živote. Som vďačný za každý okamih: víťazstvá, ťažké prehry, výzvy a predovšetkým za ľudí, ktorých som stretol, a priateľstvá, ktoré som si vytvoril,“ napísal Azpilicueta na sociálnych sieťach.

Azpilicueta začal profesionálnu kariéru v Osasune Pamplona, potom prestúpil do francúzskeho tímu Olympique Marseille a v roku 2012 zamieril do anglického FC Chelsea. Po viac ako desiatich rokoch na Stamford Bridge, kde sa stal kapitánom, sa presunul v roku 2023 do Atlética Madrid a vlani v lete do FC Sevilla.

Španielsky obranca bol známy svojou univerzálnosťou, keď hral nielen ako pravý obranca, ale aj v strede zadnej línie alebo na ľavom kraji obrany.


Zdroj: SITA.sk

