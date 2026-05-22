Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Španiel Guardiola po desiatich rokoch skončí na poste trénera Manchestru City
Pep Guardiola ukončí pôsobenie v Manchestri City po období plnom úspechov a zisku 20 trofejí. Španielsky futbalový odborník Pep Guardiola po sezóne 2025/2026 opustí anglický veľkoklub Manchester City, ...
22.5.2026 (SITA.sk) - Pep Guardiola ukončí pôsobenie v Manchestri City po období plnom úspechov a zisku 20 trofejí.
Španielsky futbalový odborník Pep Guardiola po sezóne 2025/2026 opustí anglický veľkoklub Manchester City, v ktorom pôsobil desať rokov. A tie výrazne formovali celý anglický futbal.
Guardiola priviedol "The Citizens" k zisku dvadsiatich trofejí. Je medzi nimi šesť titulov v Premier League a jeden v Lige majstrov. Nedeľňajší domáci duel proti Aston Ville bude jeho posledný na lavičke tímu, hoci plánuje naďalej pracovať pre City Football Group ako globálny ambasádor.
"Aký to bol čas, ktorý sme spolu prežili! Nepýtajte sa ma na dôvody môjho odchodu. Nie je za tým žiaden konkrétny dôvod, ale vo vnútri cítim, že je čas," uviedol Guardiola v oficiálnom vyhlásení klubu.
"Nič nie je večné, keby bolo, stále by som tu bol. Večné však zostanú pocity, ľudia, spomienky a láska, ktorú mám ku svojmu Manchester City," doplnil.
Správy o odchode Španiela sa prvýkrát objavili v pondelok. Vtedy si tréner neželal zverejniť svoje ďalšie plány, pričom ďalší deň vedenie klubu prišlo o šancu titul na úkor londýnskeho Arsenalu.
Medzičasom sa už objavili aj dohady, ktor nahradí Španiela. Mohol by to byť jeho krajan Enzo Maresca, ktorý v minulosti pôsobil v trénerskom tíme Guardiolu v Manchestri City. A odvtedy viedol aj FC Chelsea.
Zdroj: SITA.sk - Španiel Guardiola po desiatich rokoch skončí na poste trénera Manchestru City © SITA Všetky práva vyhradené.
Kariéru končí niekdajší kapitán FC Chelsea, bodku za ňou dá Azpilicueta v sobotu
Carrick po úspešnej druhej polovici sezóny povedie Manchester United aj v tej ďalšej
