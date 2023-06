Karim Benzema po 14 rokoch opúšťa Real Madrid, šíria sa špekulácie o lukratívnej ponuke

Lukratívna ponuka zo Saudskej Arábie

Životná sezóna 2021/2022

4.6.2023 (SITA.sk) - Francúzsky futbalový útočník a úradujúci držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema po 14 rokoch odchádza zo španielskeho klubu Real Madrid „Biely balet“ v nedeľu prostredníctvom oficiálnych kanálov informoval, že Benzemov „nezabudnuteľný čas strávený v klube“ sa blíži k svojmu koncu. Tridsaťpäťročný rodák z Lyonu, ktorý prišiel do Madridu v roku 2009, mal s Realom zmluvu iba do 30. júna 2023.Oznámenie o Benzemovom konci v španielskej metropole prichádza niekoľko dní po tom, ako sa začali šíriť špekulácie o tom, že dostal lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie.„Real Madrid by rád prejavil našu vďačnosť a náklonnosť hráčovi, ktorý je už jednou z našich najväčších legiend. Fanúšikovia po celom svete si užili jeho magický a jedinečný futbal, vďaka čomu sa stal jednou z veľkých ikon nášho klubu a jednou z veľkých legiend svetového futbalu," uviedol madridský klub v oficiálnom vyhlásení.Benzema odohral za Real 14 sezón a madridskému klubu pomohol vyhrať 25 trofejí vrátane piatich v Lige majstrov. V drese „Los Blancos“ zažil životnú sezónu 2021/2022, keď 15 gólmi doviedol Real Madrid k triumfu v spomenutej LM a ďalších 27 nasúkal na ceste za 35. majstrovským titulom v španielskej La Lige.V drese Realu odohral Benzema 647 zápasov a nedeľňajší duel proti Bilbau na Štadióne Santiaga Bernabéua uzavrie jeho hráčsku kapitolu v tomto klube. V počte štartov v drese Realu je na historickom 5. mieste. Za madridský tím nastrieľal dovedna 353 gólov, čo mu vynieslo 2. priečku za portugalským rekordérom a niekdajším spoluhráčom z útoku Cristianom Ronaldom „Benzemova kariéra v Reale Madrid bola žiarivým príkladom správania a profesionality. Real Madrid je a vždy bude jeho domovom," dodal klub, z ktorého po skončení aktuálnej sezóny odchádzajú aj ďalší ofenzívni hráči - Eden Hazard, Marco Asensio a Mariano Díaz.