F1: Víťazom Veľkej ceny Španielska sa stal Verstappen

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Španielska a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí MS F1. Za ním finišovali Mercedesy Britov Lewisa Hamiltona a Georgea Russella. Verstappen si triumfom v Španielsku zvýšil náskok na čele priebežného hodnotenia šampionátu.



Pre 25-ročného Verstappena to bolo tretie víťazstvo po sebe, piate v sezóne a jubilejné 40. v kariére. Aj na siedmom podujatí sezóny triumfoval jazdec Red Bullu, keďže okrem Verstappena sa v doterajšom priebehu sezóny z víťazstva radoval iba jeho tímový kolega Sergio Perez. Ten je naďalej na 2. priečke priebežného hodnotenia šampionátu, v Španielsku finišoval na 4. mieste. Prvýkrát v sezóne sa do najlepšej štvorky nedostal Španiel Fernando Alonso, ktorý v domácich pretekoch obsadil 7. miesto. Pre Hamiltona znamenali preteky v Barcelone druhé pódium v sezóne, pre Russela prvé.



Leclerc a Sargeant odštartovali z boxov po tom, čo menili viaceré komponenty vo svojich monopostoch. Z najvýhodnejšej pozície vstúpil do pretekov Verstappen, ktorý si na úvodných metroch postrážil svoju štvrtú pole position v sezóne. Sainz, ktorý bol vedľa neho v prvom rade, ukázal pred prvou zákrutou rýchlosť, no Holanďan bol v nej skôr. Norris odštartoval z tretej priečky, v prvom kole si poškodil prednú časť po kontakte s Hamiltonom a po následnej neplánovanej zastávke v boxoch sa prepadol na záver štartového poľa. Za Verstappenom, ktorý od úvodu zvyšoval svoj náskok, sa zoradili Sainz a Stroll. Kanaďan však v ôsmom kole prehral súboj s Hamiltonom, ktorý sa posunul na 3. miesto. V 12. kole zaujal Hülkenberg, ktorý sa elegantným slalomom súčasne dostal cez Čoua a Cunodu.



Výrazný posun zo štartových pozícií predviedli Russell (12.) a Perez (11.). Brit sa postupne dostal na dosah pódiových priečok rovnako ako jeho tímový kolega Hamilton. Ten v 28. kole predbehol Sainza a zaradil sa na 2. miesto za Verstappena, ktorý mal v tom čase vyše 10-sekundový náskok. Cez Sainza sa onedlho dostal aj Russell a Mercedesy sa zoradili za Verstappenom. Toto poradie na čele sa už do konca pretekov nezmenilo. Holanďana príliš nevyrušila ani čiernobiela vlajka za porušenie traťových limitov, ktorá znamenala hrozbu päťsekundovej penalizácie. Tej sa nevyhol Cunoda, ktorého traťoví komisári potrestali za súboj s Čouom. Verstappen napokon získal plný počet bodov, keďže dosiahol aj najrýchlejšie kolo.



Nasledujúce preteky seriálu F1 sú na programe v nedeľu 18. júna. Na Okruhu Gillesa Villeneuvea sa uskutoční VC Kanady.



hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Je pôžitok jazdiť s takým monopostom. Do dnešných pretekov sme išli s viacerými stratégiami pre pneumatiky. Vyzerá to, že sme sa rozhodli pre správnu."



Lewis Hamilton, 2. miesto: "Ďakujem celému tímu a mechanikom v továrni za prácu, ktorú pre nás robia. Vyzerá to, že Red Bull je pre nás momentálne veľmi rýchly, no možno sa mu vyrovnáme v závere sezóny. A ak nie vtedy, tak snáď v budúcej. Ja mám stále motiváciu, vždy idem naplno."



George Russell, 3. miesto: "Myslím, že môžeme byť spokojní. Ďakujem tímu za skvelý monopost. Až ma prekvapilo, ako vysoko som sa dnes dostal."

VC Španielska (66 kôl, 1 kolo: 4,657 km, celkovo: 307,2 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:27:57,940 hod.,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +24,090 s,

3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +32,389,

4. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +35,812,

5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +45,698,

6. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:03,320,

7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:04,127,

8. Esteban Ocon (Fr./Alpine) 1:09,242,

9. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +1:11,878,

10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:13,530,

11. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:14,419,

12. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:15,416,

13. Oscar Piastri (Aus./McLaren),

14. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri),

15. Nico Hülkenberg (Nem./Haas),

16. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams),

17. Lando Norris (V. Brit./McLaren),

18. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

19. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo),

20. Logan Sargeant (USA/Williams) všetci + 1 kolo

Priebežné poradie po 7. z 22 pretekov:

1. Verstappen 170 bodov,

2. Perez 117,

3. Alonso 99,

4. Hamilton 87,

5. Russell 65,

6. Sainz 58,

7. Leclerc 42,

8. Stroll 35,

9. Ocon 25,

10. Gasly 15,

11. Norris 12,

12. Hülkenberg 6,

13. Piastri 5,

14. Bottas 4, 15. Čou Kuan-jü 4, 16. Cunoda 2, 17. Magnussen 2, 18. Albon 1, 19. De Vries 0, 20. Sargeant 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 287 bodov, 2. Mercedes 152, 3. Aston Martin 134, 4. Ferrari 100, 5. Alpine 40, 6. McLaren 17, 7. Haas 8, 8. Alfa Romeo 8, 9. Alphatauri 2, 10. Williams 1