Karim Benzema vyvracia klebety o ukončení kariéry, po tejto sezóne to určite nebude

Dvanásť zápasov a dvanásť gólov

Zápasy Realu sleduje vždy

11.1.2025 (SITA.sk) - Francúzsky futbalista Karim Benzema nechce, aby bola táto sezóna 2024/2025 posledná v jeho hráčskej kariére. Tridsaťsedemročný útočník saudskoarabského klubu Al-Ittihad stopol množiace sa špekulácie o možnom odchode do „dôchodku“ v lete tohto roka.„Nie, nie. To sú slová neviem koho. Bláznovstvo. Nemám žiadnu hranicu, aby som si povedal, že o dva, tri, štyri roky prestanem hrať futbal. Vďakabohu, cítim sa dobre. Telo je v poriadku. Trénujem dobre a uvidíme, ako sa budem cítiť každý rok,“ povedal Benzema v rozhovore pre španielsky denník Marca.Benzema má momentálne zmluvu s Al-Ittihadom do leta 2026. V aktuálnej sezóne odohral za mužstvo z Džiddy 12 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal tri asistencie.Práve na štadióne v Džidde bude v nedeľu večer v zápase finále Španielskeho superpohára fandiť Realu Madrid , z ktorého predvlani odišiel po 14 rokoch. Súperom „bieleho baletu“ v spomenutom finále bude FC Barcelona Real Madrid má síce v La Lige 2024/2025 náskok piatich bodov pred Barcelonou, ale koncom októbra jej na domácej pôde podľahol zahanbujúco 0:4. Real Madrid môže získať tretiu trofej v sezóne po Európskom superpohári a Interkontinentálnom pohári.„Je to môj klub. Strávil som tam polovicu života a cítil sa tam ako doma. Vždy sledujem zápasy Realu Madrid,“ vyhlásil Benzema, ktorý bol v Džidde pozrieť bývalých spoluhráčov nielen v hoteli, ale naživo sledoval aj štvrtkový semifinálový zápas proti RCD Mallorca (3:0).