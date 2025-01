Vek je číslo, ale ja ďalej pracujem. Gael Monfils sa stal najstarším singlovým šampiónom v histórii ATP Tour

11.1.2025 (SITA.sk) - Francúzsky tenista Gael Monfils sa stal najstarším „singlovým“ šampiónom v histórii ATP Tour. Už 38-ročný hráč triumfoval v sobotňajšom finále turnaja v novozélandskom Aucklande nad Belgičanom Zizouom Bergsom 6:3, 6:4. Prekonal tak doterajší rekord švajčiarskej legendy Rogera Federera Monfils deň pred začiatkom úvodného grandslamového podujatia sezóny, Australian Open v Melbourne, dosiahol 13. turnajový titul v kariére a stal sa najstarším hráčom, ktorý vyhral finále na okruhu ATP od založenia Tour v roku 1990. Spomenutý Federer bol o dva mesiace mladší, keď v roku 2019 vyhral podujatie Swiss Indoors.Monfils po sobotňajšom triumfe vyhlásil, že je hrdý na to, že vyhral vo veku, keď ostatní zvyčajne končia. „Vek je číslo, ale ja ďalej pracujem. Naďalej verím, že môžem hrať kvalitný tenis. Tento týždeň sa mi to darilo predvádzať, takže som veľmi šťastný,“ vyhlásil Monfils, ktorý svoj prvý titul na okruhu ATP vyhral v roku 2005.„Bolo to pred 20 rokmi, stále mám túžbu hrať tenis, stále mám pocit, že odpálim veľmi dobrú loptičku... Takže dúfam, že ich bude ešte veľa,“ skonštatoval Monfils, ktorý sa po svojom víťazstve posunie o 11 miest na 41. miesto v renkingu ATP.