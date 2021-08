Karlovarský festival premiéruje film Iná svorka

O komplikovanom vzťahu dcéry a otca, ktorý bol vo väzení, rozpráva film Iná svorka. Ide o celovečerný debut maďarskej režisérky Hajni Kis. Slovenský koprodukčný film premiéruje vo štvrtok Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch.





Na Slovensku ho premietne festival Cinematik v Piešťanoch, následne vstúpi do kinodistribúcie. TASR o tom informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov.Snímka je určená všetkým tým, ktorí niekedy pociťovali hnev voči svojej rodine a chceli by sa naučiť odpúšťať. Hlavnými postavami sú bývalý trestanec Tibor, ktorý je v neustálom konflikte so svojím okolím, a tvrdohlavá a odvážna dcéra Niki. „Vo filme vystupujú herci zo Slovenska a slovenská strana sa postarala aj o výrobu zvuku," priblížila Mandincová.Režisérka v Inej svorke vykresľuje vzťah otca a dcéry, ktorí si k sebe opätovne hľadajú cestu. Po siedmich rokoch bez kontaktu sa navzájom spoznávajú, uvedomujú si pevné spojenie a aj to, aké silné môže byť odpustenie.„Príbeh filmu je do veľkej miery inšpirovaný mojím vlastným životom," priznáva Kis, ktorej vzťah z otcom nebol vždy bezproblémový. „Keď som bola malá, na dlhý čas zmizol z nášho života. Bolo to náročné obdobie a veľa z toho som nedokázala v takom mladom veku pochopiť," dodáva s tým, že odvtedy tieto skúsenosti spracovala.„Možno aj preto môžem dnes jasne definovať emocionálne procesy, ktoré vo mne prebiehali. Dúfam, že môj príbeh pomôže druhým pri spracovaní ich vlastných osobných tráum."Film sa na 55. ročníku MFF v Karlových Varoch nepredstavuje prvýkrát. „V roku 2020 získal cenu Works in Progress v programe First Cut + na Eastern Promises Industry Days," vysvetľuje Mandincová.Dodáva, že po Karlových Varoch putuje Iná svorka na maďarský MFF Miskolc a u nás na MFF Cinematik, kde sa slovenskému publiku predstaví aj za účasti tvorcov, a následne ho čaká uvedenie v celoslovenskej kinodistribúcii.