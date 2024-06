Karlove Vary 2024: Karlovarský festival odpremiéruje osem slovenských filmov

Slovenská kinematografia bude na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary (28. 6. až 6. 7.) bohato reprezentovaná najmä novými filmami. Svetovú premiéru bude mať osem slovenských snímok, festival celkovo uvedie 13 slovenských filmov. 24hod.sk o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).





V Hlavnej súťaži budú Slovensko zastupovať tri tituly. Prvým je historická dráma Ema a smrtihlav režisérky Ivety Grófovej. Adaptácia rovnomennej novely Petra Krištúfka je zasadená do slovensko-maďarského pohraničia v období druhej svetovej vojny. Sleduje príbeh maďarskej vdovy Mariky a ukrývajúceho sa židovského chlapca Šimona. "Do projektu som sa ponorila asi pred piatimi rokmi, preštudovala som si napríklad dôsledne situačné hlásenia Hlinkovej gardy z Podunajských Biskupíc, kde sa film odohráva," približuje pozadie vzniku filmu Grófová."Mala som nahrávky pamätníkov, čítala som si dobovú tlač, venovala som sa aj miestnym dialektom. Cítila som veľkú zodpovednosť za spracovanie tohto pre Slovákov citlivého obdobia. Chcela som sa napojiť na dobu cez optiku ľudí, akú mohli mať vtedy, nie akú máme na to dnes. A počas toho sa mi neustále vynárali silné paralely so súčasnosťou," hovorí režisérka.O cenu v Hlavnej súťaži karlovarského festivalu sa bude uchádzať aj intímna rodinná dráma Svetielka režisérky Beaty Parkanovej. Hlavnou hrdinkou filmu je šesťročná Amálka, ktorá žije s rodičmi a starými rodičmi pod jednou strechou. Keď sa manželstvo jej rodičov ocitne v kríze, do Amálkinho života vstúpi vedomý strach. Režisérka vo filme zachytáva premenu Amálkinho sveta i okamih premeny jej samotnej.Tretím slovenským filmom v sekcii Hlavná súťaž je tragikomická snímka Mord debutujúceho režiséra Adama Martinca. "Jeho film sa odohráva počas domácej zabíjačky, ktorá ako miznúci rituál vyjavuje človek takého, aký je naozaj. Festival v Karlových Varoch film uvádza ako trefnú štúdiu českej nátury, ktorá vnútorným vykreslením postáv a britkým humorom evokuje vrcholné diela československej novej vlny," dodáva SFÚ.