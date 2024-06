Práva na katalóg kapely Queen má kúpiť Sony Music za miliardu libier. Patrí medzi najhodnotnejšie v dejinách

Kapela Queen vznikla v roku 1970, pričom v súčasnosti v nej pôsobia spomínaní dvaja pôvodní členovia Brian May (gitara) a Roger Taylor (bicie). Spevák



Kapela Queen vznikla v roku 1970, pričom v súčasnosti v nej pôsobia spomínaní dvaja pôvodní členovia Brian May (gitara) a Roger Taylor (bicie). Spevák Freddie Mercury zomrel v roku 1991 na zápal pľúc, ktorý bol pre neho smrteľný v dôsledku oslabenia imunity vírusom HIV.Dožil sa 45 rokov. Kapela, v ktorej hral aj basgitarista John Deacon, vydala 15 štúdiových albumov, pričom v roku 2008 uviedli na trh pod hlavičkou Queen + Paul Rodgers počin s názvom The Cosmos Rocks. Ich výberovka Greatest Hits (1981) sa stala historicky prvým albumom, z ktorého sa vo Veľkej Británii predalo viac než šesť miliónov kópií. V roku 2001 Queen uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. O kapele vznikol aj celovečerný film Bohemian Rhapsody (2018).

26.6.2024 (SITA.sk) - Hudobná korporácia Sony Music kupuje hudobný katalóg legendárnej britskej kapely Queen , ako aj ďalšie práva, za jednu miliardu libier. Informuje o tom magazín Variety, ktorému to potvrdili dva nemenované zdroje.Ako prvý o tejto akvizícii informoval portál Hits, podľa ktorého jediný príjem, ktorého sa dohoda netýka, je za živé vystúpenia. Ten si ponechajú zakladajúci členovia Brian May Roger Taylor , ktorí stále aktívne koncertujú so spevákom Adamom Lambertom.O hudobný katalóg Queen, ktorý je jeden z najhodnotnejších v rockovej hudbe a obsahuje hity ako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You či We Are the Champions, sa uchádzal ešte jeden nemenovaný aktér. Ten bol údajne veľmi blízko, ale napokon sa zastavil na sume 900 miliónov dolárov.