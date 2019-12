Karloveské Vianoce obohatia darcovia krvi aj benefičný koncert

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) – Vianočná kvapka krvi, swingová tančiareň, aj benefičný koncert pre mladú talentovanú umelkyňu s Aspergerovým syndrómom. To všetko prinesú tohtoročné Karloveské Vianoce v bratislavskej Karlovej Vsi počas tretieho adventného víkendu. TASR o tom informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.Podujatie sa začne v piatok 13. decembra v Karloveskom centre kultúry (KCK), kde budú môcť návštevníci darovať krv v čase od 8.00 do 11.00 h. Karlova Ves zorganizovala Karloveskú vianočnú kvapku krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR a miestnym občianskym združením Gaston.Vianočná tančiareň s B-swingom prinesie v sobotu 14. decembra večer možnosť naučiť sa swingové kroky a dobre sa zabaviť na hudbe 30. a 40. rokov. Do KCK prinesie swingové melódie a jazzovú vianočnú náladu sexteto The Half.priblížil Heldes.Výťažok z koncertu bude venovaný Gabike Kiovskej s Aspergerovým syndrómom. Mladá umelkyňa potrebuje na liečbu a spev návštevy kyslíkovej komory, ktoré poisťovne neuhrádzajú. Súčasťou bude aj nový sólový projekt Eugena Botoša st., adventný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, vystúpenie zboru Senioranka, prezentácia svetových muzikálov či workshop s muzikálovými spevákmi. Chýbať nebudú rodinné tvorivé dielne a burza kníh.