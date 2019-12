Matka zomretého chlapca Miria spochybňuje ľudskoprávny prístup lekárov

NÚDCH, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. decembra (TASR) – Matka 11-mesačného Miria, ktorý zomrel začiatkom novembra, spochybňuje ľudskoprávny prístup lekárov Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Tí ju podľa jej slov nechali čakať na chodbe ústavu, kým dieťa zomieralo. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v pondelok na tlačovej konferencii poukázala na to, že práva matky a umierajúceho dieťaťa boli porušené. Obrátiť sa chce na súdy aj na ombudsmanku. Prípadom sa z vlastnej iniciatívy zaoberá aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).komentovala Ďuriš Nicholsonová s dôvetkom, že spolu s matkou chlapca nechcú spochybňovať medicínsky postup, ale ľudskoprávny rozmer.povedala matka chlapca. Tvrdí, že chce bojovať za všetkých ostatných pacientov a ich rodiny, ktorým sú odopierané základné práva zomierajúceho. Poukázala tiež na to, že v nemocnici podľa jej tvrdenia dieťaťu merali tlak pokazeným tlakomerom, alebo na to, že otvorené rany chlapcovi ošetrovali masťou, ktorá bola mesiac po záruke. Europoslankyňa doplnila, že matke tesne po smrti dieťaťa nebola poskytnutá adekvátna psychologická či psychiatrická, prípadne odborná pomoc.ÚDZS v tomto prípade nebol doručený podnet na prešetrenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. K výkonu dohľadu pristúpil podľa jeho hovorkyne Radoslavy Muchovej na základe dostupných informácií z vlastnej iniciatívy.uviedla.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v pondelok po rokovaní tripartity prípad komentovala so slovami, že sa stretla s vedením NÚDCH.uviedla Kalavská.NÚDCH pre TASR uviedol, že k prípadu sa nebude vyjadrovať.