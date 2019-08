Karlovešťanom prekáža na Jurigovom námestí zanedbanosť i málo zelene

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Na Jurigovom námestí v bratislavskej Karlovej Vsi by mala pribudnúť zeleň, rovnako tak služby i obchody, pričom by sa tak malo stať prostredníctvom komplexnej revitalizácie verejného priestoru. Myslia si to obyvatelia mestskej časti, ktorí vyjadrili svoj názor v participatívnom prieskume mestskej časti.informovala samospráva na svojom webe o zbieraní dát v priebehu mesiacov máj a jún 2019.priblížila mestská časť. Na jeho rozbitosť a zdevastovanosť poukázala takmer tretina (31 percent) respondentov. Ďalším problémom je limitovaná ponuka aktivít i neuspokojivý stav zelenej infraštruktúry (26 percent respondentov).Naopak, námestie ako jednu z kľúčových lokalít Karlovej Vsi respondenti oceňujú pre jeho priestorovú veľkorysosť. Práve v tom, rovnako ako v existujúcej fontáne na mieste vidia potenciál budúcej podoby Jurigovho námestia.uvádza mestská časť.Samospráva v tejto súvislosti dodáva, že prieskum poukázal na potrebu opatrení reagujúcich na zmenu klímy.uvádza Karlova Ves. Riešením je preto podľa samotných obyvateľov zvýšenie podielu zelených plôch, výsadba vzrastlej zelene, zatienenie prehrievaných okolitých prvkov a povrchov pergolami, zelenými fasádami a strechami a vytvorenie koncepcie hospodárenia s dažďovou vodou v území.Participatívny prieskum ako podklad pre budúcu revitalizáciu námestia a architektonicko-urbanistickú súťaž realizovala mestská časť v rámci projektu Deliver – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.