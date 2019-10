KARMEN PÁL-BALÁŽ: Adam Ďurica sa nemá k tomu, aby sme naspievali duet

Úspech prvého singlu Anjel ma prekvapil a povzbudil do ďalšej hudobnej tvorby. Začiatky nie sú ľahké, som na začiatku kariéry, aj preto vlastné texty zatiaľ netvorím. Spievať s vlastnou hudbou a textom je mojím snom, za ktorým si pôjdem. V Exkluzíve na TABLET.TV to uviedla speváčka Karmen Pál-Baláž, ktorá 25. októbra predstavuje debutový album Kúzlo.Z desiatich hudobných noviniek na debute až na deviatich Karmen spolupracovala so spevákom a hudobníkom Adamom Ďuricom. Práve on bol autorom hudby aj pri jej prvom singli Anjel. "Už viacerí ma nahovárali na to, aby som s Adamom spravila duet, no on sa k tomu zatiaľ nemá," uviedla speváčka.Sledujte nové vydanie Exkluzívu na TABLET.TV.