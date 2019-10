Lenny Kravitz sa na začiatku leta vráti na Slovensko

Americká rocková hviezda Lenny Kravitz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) - Multitalentovaný spevák a hudobník Lenny Kravitz ohlásil svoje blížiace sa turné s názvom Here to Love Tour 2020. Rodák z New Yorku sa slovenskému publiku predstaví 1. júla budúceho roka na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.Spevák, gitarista a skladateľ Lenny Kravitz po dvoch rokoch opäť zavíta aj do našich končín. Posledný Kravitzov koncert na našom území, ktorý odohral 5. júna 2018 v bratislavskom NTC, zožal mimoriadny úspech a vypredal sa bezprostredne po ohlásení tejto hudobnej udalosti. Organizátorom sa v rámci pripravovaného turné podarilo dohodnúť s manažmentom interpreta na vystúpení vo veľkorysejších priestoroch Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý ponúka vyššiu kapacitu.informovali zástupcovia agentúry Vivien.Multinštrumentalista Lenny Kravitz je známy svojimi nesporne energickými vystúpeniami. Aj nadchádzajúci koncert sľubuje zachovanie odkazu a autentickosť jeho živých vystúpení. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na prierez jeho tvorby. Zaznejú najväčšie hity Kravitzovej kariéry ako American Woman, Flyaway, I Belong To You, Ain't Over tilit's Over či skladba Again. Okrem piesní, ktoré mapujú hudobníkovu tridsaťročnú kariéru, sa priaznivci sympatického Američana dočkajú aj novšej produkcie. Na najnovšom, jedenástom albume s názvom Raise Vibration povyšuje Lenny Kravitz spojenie rock'n'rollu, funku, bluesu a soulu.Lenny Kravitz je považovaný za jedného z vynikajúcich rockových hudobníkov našich čias. Prekročil hranice žánru, štýlu, rasy a postavenia počas jeho tridsaťročnej hudobnej kariéry. V produkcii speváka cítiť prvky soulu a vplyvy rocku a funku 60. a 70. rokov. Cenu Grammy získal štyrikrát a je držiteľom rekordu najvyššieho počtu víťazstiev v kategórii Najlepší mužský rockový spevácky výkon. Okrem jeho desiatich štúdiových albumov, ktorých sa celosvetovo predalo 40 miliónov, je tento viacrozmerný umelec vnímaný aj ako fashion ikona a uplatnil sa aj vo svete filmu. V kasovom trháku Hry o život a Hry o život: Skúška ohňom sa predstavil ako Cinna. Zahral si aj v pozitívne hodnotených filmoch Precious a Komorník.