Kartel OPEC znížil prognózu rastu dopytu po rope v roku 2019

Viedeň 13. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) opäť znížila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po čiernom zlate v roku 2019.Kartel vo svojej mesačnej správe počíta, že svetový dopyt na budúci rok stúpne o 1,29 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 70.000 barelov denne menej v porovnaní s októbrovou správou. OPEC revidoval predpoveď rastu smerom nadol každý mesiac od júla, keď očakával v roku 2019 zvýšenie dopytu o 1,45 milióna barelov denne.Kartel v súčasnosti prognózuje, že produkcia v krajinách mimo OPEC na budúci rok vzrastie o 2,23 milióna barelov denne. To je o 120.000 barelov denne viac v porovnaní s októbrovou predpoveďou.uviedol kartel OPEC vo svojej mesačnej správe zverejnenej v utorok.Podľa kartelu sa zhoršili vyhliadky rastu globálnej ekonomiky, čo znamená tiež zníženie očakávaní týkajúcich sa zvyšovania dopytu po rope.To signalizuje, že OPEC a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom sa na stretnutí, ktoré sa bude konať o niekoľko týždňov, môžu opäť dohodnúť na obmedzení ťažby. Skupina sa na znížení produkcie s platnosťou od januára 2017 dohodla v koncom roka 2016. Tento rok v júni súhlasila so zvýšením dodávok.Podľa nezávislých zdrojov produkcia OPEC v októbri stúpla o 127.000 barelov denne na 32,9 milióna barelov denne.