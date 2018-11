Rezort financií: Nové financovanie dá zdravotníctvu vyššiu stabilitu

Na snímke štátny tajomník ministerstva financií SR Radko Kuruc. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) – Nový spôsob financovania by mal priniesť do slovenského zdravotníctva viac stability a transparentnosti. Historicky najvyšší objem peňazí v rezorte zohľadňuje aj výdavky spojené so starnutím obyvateľstva a investičný dlh nemocníc. Upozornilo na to ministerstvo financií.uviedol štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Radko Kuruc s tým, že budúcoročná suma do zdravotníckeho rezortu predstavuje výdavky verejného zdravotného poistenia a výdavky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.Podľa ministerstva financií tak zdravotníctvo dostane viac peňazí, ktorých. Jeho úlohou je priniesť za tieto peniaze vyššiu hodnotu. Podľa rezortu financií by to malo byť vidno napríklad v tom, že do roku 2025 by malo byť slovenské zdravotníctvo schopné zachrániť ročne o 2500 ľudských životov viac ako v súčasnosti.Riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze na MF SR Štefan Kišš mieni, že lepšie výsledky budú. Kišš tvrdí, že z tejto sumy 77 miliónov eur tvorí nárast platov nemocničných aj ambulantných zdravotných sestier o desať percent nad rámec platového automatu. Na investície do nemocníc je v rozpočte vyčlenených ďalších 100 miliónov eur.Kišš poukázal aj na to, že úhrady za veľkú väčšinu liekov neboli aktualizované sedem rokov. Preto sú doplatky z verejného poistenia často stanovené podľa ceny jedného z drahších liekov v skupine liekov s rovnakou účinnou látkou, hoci by mali byť určené výškou doplatku na najlacnejší liek. Práve revízia úhrad za lieky patrí podľa šéfa Útvaru hodnoty za peniaze medzi kľúčové úsporné opatrenia.tvrdí. Opatrenia na zefektívnenie súčasných výdavkov by mali priniesť spolu 140 miliónov eur.Zníženie nadspotreby liekov, elektronická preskripcia a referencovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu by podľa ekonómov mohli priniesť do rozpočtu ďalšie desiatky miliónov eur. Podľa ministerstva financií revízia výdavkov na zdravotníctvo, ktorú pripravuje tím analytikov z Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva, ušetrila v rámci dvoch rokov spolupráce 108 miliónov eur