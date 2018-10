Kaščáková kritizuje Generála, podľa Maďariča nerozumie tvorbe filmu

Na archívnej snímke Renáta Kaščáková. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Peniaze na film Generál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sú míňané absolútne neefektívne, tvrdí to poslankyňa opozičnej SaS Renáta Kaščáková. Tvorba filmu podľa nej ukazuje, ako nefunguje Audiovizuálny fond (AvF). Kritizuje rôzne zmeny v procese výroby filmu, ako napríklad zmenu scenára. Exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) upozorňuje, že zmeny sú bežné a neznamená to, že sú peniaze vynakladané neefektívne. Kritiku AvF odmieta. Na rokovaní parlamentného kultúrneho výboru bol aj producent diela Milan Stráňava. Žiada o čas na dokončenie filmu.pýtala sa Kaščáková. Maďarič poslankyňu upozornil, že natáčanie filmu sa nedeje podľa tabuliek a zmeny nie sú neobvyklé.uviedol.Kaščáková podľa jeho slov predviedla neznalosť voči tvorbe filmu aj voči Audiovizuálnemu fondu (AvF).vyhlásil Maďarič.Riaditeľ AvF Martin Šmatlák pripomenul, že problematický je len jeden projekt. Poslankyňa však k nemu nepristupuje nezaujato.poznamenal. Producent Stráňava si myslí, že sa KaščákováDodal, že by potreboval pol roka pokoj na dokončenie filmu.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník pripomenul, že RTVS uzavrela so spoločnosťou JMB Film & TV Production Bratislava dodatok zmluvy o koprodukčnej spolupráci, ktorý zároveň sprísnil podmienky čerpania koprodukčného vkladu RTVS. „Podmienky, ktoré produkčná firma má, sú mimoriadne striktné. Od marca tohto roku RTVS nijakým spôsobom nefinancovala tento projekt. Vyhodnotíme ho k 31. októbru a na základe toho sa rozhodneme, čo a ako ďalej. Od podpísania dodatku, keď sa rozbehli práce, producent dodržiava všetky povinnosti, ktoré má v zmluve,“ uviedol Rezník.Filmové dielo mapujúce osudy generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov 1. Československej republiky Milana Rastislava Štefánika začali nakrúcať 5. júla. Postavu Štefánika si zahrá slovenský herec Milan Ondrík. Doteraz boli zrealizované nakrúcania v exteriéroch v obci Košariská a v Martine.Film mal pôvodne prísť do kín už vo februári 2019. Čerpanie štátnych dotácií (realizované prostredníctvom dotácií AvF i prostriedkov pre RTVS na výrobu filmov) pre tento filmový projekt vyvolalo pochybnosti v súvislosti s doterajšou prípravou diela a oddialením jeho realizácie. Opozičná SaS dokonca podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia na subvenčný podvod. Producent diela Milan Stráňava i zástupcovia AvF a RTVS podozrenia rázne odmietli.