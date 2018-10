RTVS chce mladých divákov prilákať i prostredníctvom Instagramu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – RTVS má ambíciu výrazne osloviť mladých ľudí prostredníctvom sociálnej platformy Instagram. Na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS to potvrdil riaditeľ sekcie nových médií Dušan Jančovič.uviedol. RTVS je na Instagrame od leta.informoval Jančovič.Ako ďalej priblížil, medzi aktuálne projekty sekcie patrí redizajn a rozvoj aplikácie hybridnej televíznej platformy, rozšírenie funkcionalít spravodajskej aplikácie Správy RTVS, ktorá by po novom mala prinášať aj video a audio obsah, a tiež príprava komunikačnej stratégie na sociálnych sieťach.Plánovaným projektom je spustenie spravodajského webu RTVS a tiež redizajn webu verejnoprávneho vysielateľa.zdôraznil Jančovič.Sekcia nových médií pripravuje aj mobilnú televíznu aplikáciu RTVS. Podľa Jančovičových slov by tam mal byť livestream všetkých kanálov RTVS a tiež obsah archívu dostupného na webe.priznal na záver Jančovič.