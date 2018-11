Kaspersky Lab spracováva údaje európskych používateľov v Zürichu

Foto: Kaspersky Lab Foto: Kaspersky Lab

Bratislava 15. novembra (OTS) - Od 13. novembra 2018 sa začali škodlivé a podozrivé súbory používateľov produktov spoločnosti Kaspersky Lab v Európe spracovávať v dátových centrách v Zürichu. Ide o jeden z krokov, ku ktorým sa spoločnosť na konci roka 2017 zaviazala v rámci svojej Globálnej iniciatívy za transparentnosť (GTI). Presun dátového centra je sprevádzaný aj otvorením prvého Centra transparentnosti, taktiež v Zürichu. Spoločnosť Kaspersky Lab je tak odhodlaná zabezpečiť integritu a dôveryhodnosť svojich produktov.Premiestnenie spracovania údajov je súčasťou veľkého kroku spoločnosti s cieľom zvýšiť odolnosť IT infraštruktúry a zabezpečiť ochranu údajov pred potenciálnymi rizikami ako aj útokmi na dodávateľský reťazec. Spoločnosť tak chce ešte viac posilniť dôveryhodnosť produktov, služieb a interných procesov spoločnosti.Od 13. novembra sa začali spracovávať údaje týkajúce sa hrozieb od európskych používateľov v dvoch dátových centrách. Tieto centrá poskytujú špičkové zázemie, ktoré je plne v súlade s odvetvovými štandardmi s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň bezpečnosti.Údaje, ktoré sa používatelia rozhodli proaktívne zdieľať so spoločnosťou Kaspersky Lab, zahŕňajú podozrivé alebo predtým neznáme škodlivé súbory a k nim zodpovedajúce metadáta. Tieto dáta sú produktami spoločnosti odosielané do systému Kaspersky Security Network (KSN) na automatizovanú analýzu malvéru.Súbory pozostávajú len z časti údajov spracovávaných technológiami Kaspersky Lab, avšak ide o tú najdôležitejšiu časť. Ochrana údajov zákazníkov spolu s bezpečnosťou a integritou infraštruktúry je pre Kaspersky Lab najvyššou prioritou, a je hlavným dôvodom, prečo na rad ako prvé prichádza premiestnenie spracovania súborov, ktoré by malo byť úspešne ukončené do konca roka 2019. Premiestnenie iných typov údajov spracovávaných produktami Kaspersky Lab, pozostávajúcich z niekoľkých druhov anonymizovaných štatistík o hrozbách a používaní, sa plánuje v neskorších fázach Globálnej iniciatívy za transparentnosť.Súčasne bolo v Zürichu otvorené aj prvé Centrum transparentnosti spoločnosti Kaspersky Lab, ktoré autorizovaným partnerom sprístupní zdrojový kód spoločnosti, aktualizácie softvéru a pravidlá detekcie hrozieb spolu s ďalšími aktivitami. Prostredníctvom Centra transparentnosti bude spoločnosť Kaspersky Lab poskytovať vládam a partnerom informácie o svojich produktoch a ich bezpečnosti vrátane základnej a dôležitej technickej dokumentácie na externé analýzy v bezpečnom prostredí.Po týchto prvých dvoch kľúčových krokoch bude nasledovať premiestnenie spracovania údajov pre ostatné regióny a v druhej fáze presun tvorby finálneho softvéru do Zürichu. Podľa nezávislých rebríčkov patrí Švajčiarsko medzi popredné miesta na svete z hľadiska počtu dostupných zabezpečených internetových serverov a má medzinárodnú reputáciu ako inovatívne centrum pre spracovanie dát a vysokokvalitnú IT infraštruktúru. Keďže Švajčiarsko nie je členom EÚ, zaviedlo vlastné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je garantované aj štátnou ústavou a federálnymi zákonmi. Okrem toho tu existujú tiež prísne regulácie týkajúce sa spracovávania žiadostí o informácie od štátnych úradov.,“ komentuje spustenie procesu spracovania dát v Európe a otvorenie prvého Centra transparentnosti, CEO spoločnosti Kaspersky Lab., riaditeľ pre podporu investícií zo spoločnosti Switzerland Global Enterprise dodáva: „Spoločnosť Kaspersky Lab predstavila Globálnu iniciatívu za transparentnosť v októbri 2017 a pokračuje v ďalšom napredovaní. Okrem otvorenia Centra transparentnosti a premiestnenia IT infraštruktúry realizuje aj množstvo ďalších aktivít.Spoločnosť Kaspersky Lab využila profesionálne služby jednej zo spoločností veľkej štvorky, aby vykonala audit inžinierskych postupov spoločnosti v oblasti vytvárania a distribúcie databáz pravidiel detekcie hrozieb s cieľom nezávisle potvrdiť ich súlad s najvyššími bezpečnostnými štandardmi v odvetví.Posudok bude vyhotovený v súlade s normou SSAE 18 (Vyhlásenie o normách pre atestačné povinnosti). Preskúmaniu budú podliehať pravidelné automatické aktualizácie antivírusových záznamov, vytvorených a distribuovaných spoločnosťou Kaspersky Lab pre svoje produkty bežiace na serveroch Windows a Unix. Spoločnosť plánuje hodnotenie podľa SSAE 18 s vydaním správy SOC 2 ( Správa o kontrole služieb a organizácie ) za 2. štvrťrok 2019.Navyše, spoločnosť Kaspersky Lab bude aj naďalej zlepšovať bezpečnosť svojich produktov s pomocou komunity bezpečnostných nadšencov z celého sveta. V priebehu jedného roka spoločnosť vyriešila viac ako 50 chýb nahlásených bezpečnostnými analytikmi, z ktorých niektoré boli mimoriadne cenné.Viac informácií o princípoch transparentnosti Kaspersky Lab a Globálnej iniciatíve za transparentnosť nájdete na stránke www.kaspersky.com/about/transparency