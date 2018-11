Portál OverSi.gov.sk je po dvoch mesiacoch hodnotený pozitívne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. novembra (TASR) - Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk je po dvoch mesiacoch od jeho spustenia hodnotený zo strany laickej aj odbornej verejnosti pozitívne. Za september a október 2018 úrady získali cez portál OverSi.gov.sk viac ako 23.000 výpisov z obchodného registra a listov vlastníctva v hodnote 139.281 eur. V prvej etape portál zabezpečil podporu hlavne zamestnancom Ministerstva vnútra (MV) SR. Zhodli sa na tom vo štvrtok na tlačovej konferencii zástupcovia štátu a spoločnosti zabezpečujúcej prevádzku portálu.Od začiatku septembra 2018 už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch.povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo.Dodávateľom portálu OverSi.gov.sk je spoločnosť DXC Technology.povedal generálny riaditeľ DXC Technology Zdenko Böhmer.Projekt podľa dodávateľskej firmy vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí.opísal Michal Ševčík z DXC Technology.Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu sa ešte stále pracuje. Plánuje sa, že portál OverSi.gov.sk by mal umožniť aj získavanie potvrdenia o návšteve školy či výpisov z pohľadávok voči štátu (Sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní). Projekt by mal priniesť aj výrazné zníženie objemu tlače papierových výpisov. Úradníci totiž cez portál nahliadnu do výpisu, a tak si overia vizuálne potrebné údaje a môžu si ich aj skonvertovať do elektronickej podoby. Ak sa takýto postup podarí presadiť v praxi, bude mať priaznivý ekologický a environmentálny prínos v podobe úspory jedného milióna papierových výpisov/odpisov ročne.Cieľom portálu OverSi.gov.sk je pomoc úradom pri získavaní výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu pýtať od občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zveril jeho realizáciu spoločnosti DXC Technology. Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra a portál začal od tohto dňa šetriť čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia prácne zháňať a dokladovať potvrdenia a výpisy, ale priamo na jednom mieste vybavia, čo potrebujú. Projekt OverSi.gov.sk získal Cenu ITAPA 2018.