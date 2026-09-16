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16. septembra 2026
Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici čaká najväčšia obnova v novodobej histórii za 16 miliónov eur – FOTO
Tagy: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Eurofondy hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Kaštieľ Radvanských Komplexná obnova kultúrne centrum Obnova Program Slovensko 2021-2027 Rekonštrukcia
Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať. Kaštieľ Radvanských, jedna z ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať.
Kaštieľ Radvanských, jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici, sa po rokoch dočká komplexnej obnovy. Mestu sa vďaka spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) podarilo získať peniaze z eurofondov v celkovom objeme 16 miliónov eur, ktoré umožnia vykonať najrozsiahlejšiu rekonštrukciu kaštieľa v jeho novodobej histórii.
Po obnove sa z neho stane kultúrno-spoločenské centrum s priestormi pre kultúru, vzdelávanie a organizáciu podujatí. Zástupcovia mesta Banská Bystrica, Banskobystrického kraja a Akadémie umení v Banskej Bystrici dnes podpísali memorandum o partnerstve pri budúcom využívaní kaštieľa Radvanských.
Unikátne spojenie mesta, kraja a vysokej školy nie je podľa hovorkyne primátora Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej len o finančnej spolupráci, ale deklaruje spoločnú víziu ako vdýchnuť obnovenému kaštieľu nový život a naplno využiť jeho potenciál po rekonštrukcii.
Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať. Dohoda s partnermi predpokladá, že im priestory budú poskytnuté za symbolické nájomné jedno euro a úhradu prevádzkových nákladov. Cieľom je vdýchnuť tomuto klenotu Banskej Bystrice nový život.
Zámerom samosprávy je na stavebné práce a rekonštrukciu „rodinného striebra“ Banskej Bystrice čerpať mimorozpočtové zdroje z Programu Slovensko 2021 – 2027. Mesto malo pôvodne na obnovu kaštieľa k dispozícii eurofondovú alokáciu vo výške približne 9 miliónov eur.
Keďže predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu podľa projektovej dokumentácie pred verejným obstarávaním dosahujú približne 16 miliónov eur, k projektu sa pripojil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na tento účel presunul časť svojej alokácie vo výške zhruba 6,6 milióna eur.
Vďaka spojeniu týchto zdrojov sa tak po prvý raz podarilo vytvoriť finančný rámec umožňujúci komplexnú obnovu celého objektu. Spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent oprávnených výdavkov a bude zabezpečené z mestského rozpočtu.
V roku 2013 prenajalo vtedajšie vedenie mesta kaštieľ Radvanských spolu s priľahlým parkom Akadémii umení v Banskej Bystrici. K 1. októbru tohto roku bude kaštieľ opäť v správe mesta. Následne budú spustené všetky povoľovacie procesy, aby na prelome rokov mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
S realizáciou tohto finančne najnáročnejšieho projektu týkajúceho sa národnej kultúrnej pamiatky na území mesta by sa reálne mohlo začať v prvom polroku 2027. Dokončenie a otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa sa predpokladá na konci roka 2029. Počas rekonštrukcie kaštieľa bude vypracovaná aj komplexná projektová dokumentácia priľahlého parku, ktorý tiež prejde v budúcnosti obnovou.
„Počas uplynulého desaťročia Akadémia umení vložila do záchrany a postupnej obnovy kaštieľa Radvanských viac ako tri milióny eur. Podarilo sa nám tak naplniť základný cieľ, s ktorým sme do kaštieľa vstupovali - zastaviť jeho ďalšie chátranie a zachovať ho pre budúcnosť,“ povedal rektor Akadémie umení Michal Murin.
Zdroj: SITA.sk - Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici čaká najväčšia obnova v novodobej histórii za 16 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kaštieľ Radvanských, jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici, sa po rokoch dočká komplexnej obnovy. Mestu sa vďaka spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) podarilo získať peniaze z eurofondov v celkovom objeme 16 miliónov eur, ktoré umožnia vykonať najrozsiahlejšiu rekonštrukciu kaštieľa v jeho novodobej histórii.
Vdýchnutie nového života obnovenému kaštieľu
Po obnove sa z neho stane kultúrno-spoločenské centrum s priestormi pre kultúru, vzdelávanie a organizáciu podujatí. Zástupcovia mesta Banská Bystrica, Banskobystrického kraja a Akadémie umení v Banskej Bystrici dnes podpísali memorandum o partnerstve pri budúcom využívaní kaštieľa Radvanských.
Unikátne spojenie mesta, kraja a vysokej školy nie je podľa hovorkyne primátora Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej len o finančnej spolupráci, ale deklaruje spoločnú víziu ako vdýchnuť obnovenému kaštieľu nový život a naplno využiť jeho potenciál po rekonštrukcii.
Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať. Dohoda s partnermi predpokladá, že im priestory budú poskytnuté za symbolické nájomné jedno euro a úhradu prevádzkových nákladov. Cieľom je vdýchnuť tomuto klenotu Banskej Bystrice nový život.
Eurofondová alokácia
Zámerom samosprávy je na stavebné práce a rekonštrukciu „rodinného striebra“ Banskej Bystrice čerpať mimorozpočtové zdroje z Programu Slovensko 2021 – 2027. Mesto malo pôvodne na obnovu kaštieľa k dispozícii eurofondovú alokáciu vo výške približne 9 miliónov eur.
Keďže predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu podľa projektovej dokumentácie pred verejným obstarávaním dosahujú približne 16 miliónov eur, k projektu sa pripojil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na tento účel presunul časť svojej alokácie vo výške zhruba 6,6 milióna eur.
Vďaka spojeniu týchto zdrojov sa tak po prvý raz podarilo vytvoriť finančný rámec umožňujúci komplexnú obnovu celého objektu. Spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent oprávnených výdavkov a bude zabezpečené z mestského rozpočtu.
Otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa
V roku 2013 prenajalo vtedajšie vedenie mesta kaštieľ Radvanských spolu s priľahlým parkom Akadémii umení v Banskej Bystrici. K 1. októbru tohto roku bude kaštieľ opäť v správe mesta. Následne budú spustené všetky povoľovacie procesy, aby na prelome rokov mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
S realizáciou tohto finančne najnáročnejšieho projektu týkajúceho sa národnej kultúrnej pamiatky na území mesta by sa reálne mohlo začať v prvom polroku 2027. Dokončenie a otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa sa predpokladá na konci roka 2029. Počas rekonštrukcie kaštieľa bude vypracovaná aj komplexná projektová dokumentácia priľahlého parku, ktorý tiež prejde v budúcnosti obnovou.
„Počas uplynulého desaťročia Akadémia umení vložila do záchrany a postupnej obnovy kaštieľa Radvanských viac ako tri milióny eur. Podarilo sa nám tak naplniť základný cieľ, s ktorým sme do kaštieľa vstupovali - zastaviť jeho ďalšie chátranie a zachovať ho pre budúcnosť,“ povedal rektor Akadémie umení Michal Murin.
Zdroj: SITA.sk - Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici čaká najväčšia obnova v novodobej histórii za 16 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Eurofondy hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Kaštieľ Radvanských Komplexná obnova kultúrne centrum Obnova Program Slovensko 2021-2027 Rekonštrukcia
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