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 24hod.sk    Kultúra

16. septembra 2026

Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici čaká najväčšia obnova v novodobej histórii za 16 miliónov eur – FOTO


Tagy: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Eurofondy hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Kaštieľ Radvanských Komplexná obnova kultúrne centrum Obnova Program Slovensko 2021-2027 Rekonštrukcia

Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať. Kaštieľ Radvanských, jedna z ...



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812224918_1603606904569522_6343700366176721336_n 676x507 16.9.2026 (SITA.sk) - Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať.


Kaštieľ Radvanských, jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici, sa po rokoch dočká komplexnej obnovy. Mestu sa vďaka spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) podarilo získať peniaze z eurofondov v celkovom objeme 16 miliónov eur, ktoré umožnia vykonať najrozsiahlejšiu rekonštrukciu kaštieľa v jeho novodobej histórii.

Vdýchnutie nového života obnovenému kaštieľu


Po obnove sa z neho stane kultúrno-spoločenské centrum s priestormi pre kultúru, vzdelávanie a organizáciu podujatí. Zástupcovia mesta Banská Bystrica, Banskobystrického kraja a Akadémie umení v Banskej Bystrici dnes podpísali memorandum o partnerstve pri budúcom využívaní kaštieľa Radvanských.

Unikátne spojenie mesta, kraja a vysokej školy nie je podľa hovorkyne primátora Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej len o finančnej spolupráci, ale deklaruje spoločnú víziu ako vdýchnuť obnovenému kaštieľu nový život a naplno využiť jeho potenciál po rekonštrukcii.

Mesto má ambíciu komplexne zrekonštruovať kaštieľ, vytvoriť z neho živé kultúrne centrum a v spolupráci s BBSK a Akadémiou umení ho spoločne využívať. Dohoda s partnermi predpokladá, že im priestory budú poskytnuté za symbolické nájomné jedno euro a úhradu prevádzkových nákladov. Cieľom je vdýchnuť tomuto klenotu Banskej Bystrice nový život.

Eurofondová alokácia


Zámerom samosprávy je na stavebné práce a rekonštrukciu „rodinného striebra“ Banskej Bystrice čerpať mimorozpočtové zdroje z Programu Slovensko 2021 – 2027. Mesto malo pôvodne na obnovu kaštieľa k dispozícii eurofondovú alokáciu vo výške približne 9 miliónov eur.

Keďže predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu podľa projektovej dokumentácie pred verejným obstarávaním dosahujú približne 16 miliónov eur, k projektu sa pripojil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na tento účel presunul časť svojej alokácie vo výške zhruba 6,6 milióna eur.
 
 
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Vďaka spojeniu týchto zdrojov sa tak po prvý raz podarilo vytvoriť finančný rámec umožňujúci komplexnú obnovu celého objektu. Spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent oprávnených výdavkov a bude zabezpečené z mestského rozpočtu.

Otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa


V roku 2013 prenajalo vtedajšie vedenie mesta kaštieľ Radvanských spolu s priľahlým parkom Akadémii umení v Banskej Bystrici. K 1. októbru tohto roku bude kaštieľ opäť v správe mesta. Následne budú spustené všetky povoľovacie procesy, aby na prelome rokov mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

S realizáciou tohto finančne najnáročnejšieho projektu týkajúceho sa národnej kultúrnej pamiatky na území mesta by sa reálne mohlo začať v prvom polroku 2027. Dokončenie a otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa sa predpokladá na konci roka 2029. Počas rekonštrukcie kaštieľa bude vypracovaná aj komplexná projektová dokumentácia priľahlého parku, ktorý tiež prejde v budúcnosti obnovou.

„Počas uplynulého desaťročia Akadémia umení vložila do záchrany a postupnej obnovy kaštieľa Radvanských viac ako tri milióny eur. Podarilo sa nám tak naplniť základný cieľ, s ktorým sme do kaštieľa vstupovali - zastaviť jeho ďalšie chátranie a zachovať ho pre budúcnosť,“ povedal rektor Akadémie umení Michal Murin.


Zdroj: SITA.sk - Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici čaká najväčšia obnova v novodobej histórii za 16 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Eurofondy hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Kaštieľ Radvanských Komplexná obnova kultúrne centrum Obnova Program Slovensko 2021-2027 Rekonštrukcia
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