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16. septembra 2026
Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu, Sedláček funkciu prijíma s rešpektom
Sedláček pôsobí v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu viac než tri desaťročia. Rada Fondu na podporu umenia (FPU) má
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16.9.2026 (SITA.sk) - Sedláček pôsobí v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu viac než tri desaťročia.
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Ako informovali z FPU, za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia Rady. On sám sa hlasovania zdržal. Podpredsedom Rady zostáva naďalej Ľubomír Kleštinec, ktorý ju dočasne viedol.
Voľba nového predsedu Rady sa mala konať už v auguste, no členovia Rady ju odsunuli. Predošlý predseda Rady FPU Matúš Oľha sa k 23. júlu 2026 svojej funkcie vzdal, v Rade ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady FPU v stredu 22. júla, a následný útek Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu, ktoré sa konalo krátko po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU.
"Vážim si dôveru Rady a funkciu predsedu prijímam s rešpektom. K mojim hlavným cieľom patrí posilniť postavenie Fondu ako rešpektovanej verejnoprávnej inštitúcie. Chcem prispieť k tomu, aby Rada rozhodovala stabilne, transparentne a v prospech kultúrnej a umeleckej obce. Mojou prioritou bude otvorená komunikácia so všetkými zainteresovanými subjektmi z oblasti kultúry a umenia. Poďakovať chcem aj Ľubomírovi Kleštincovi, ktorý viedol Radu v uplynulom prechodnom období," vyjadril sa novozvolený predseda Rady FPU Milan Sedláček.
Rada je najvyšším orgánom FPU, schvaľuje napríklad zásady a priority podpornej činnosti či štruktúru podprogramov a harmonogram výziev, prostredníctvom ktorých Fond podporuje projekty v oblasti kultúry a umenia.
Ako uviedli z FPU, zvolenie nového predsedu Rady prichádza v čase, keď Fond dokončuje prípravu grantového roka 2027 a chystá sa na schválenie zásad a priorít podpornej činnosti. Riaditeľ FPU očakáva v najbližšom čase úzku súčinnosť s Radou.
"Nového predsedu Rady vo FPU vítam a teším sa na konštruktívnu diskusiu i spoluprácu. Verím, že spoločne vytvoríme priestor pre plynulý chod grantového systému a ďalší rozvoj podpory kultúry a umenia na Slovensku,” uviedol poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Sedláček pôsobí v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu viac než tri desaťročia. Venoval sa napríklad tvorbe a produkcii umeleckého a audiovizuálneho obsahu, ale aj vydavateľskej činnosti a organizácii kultúrnych podujatí či mediálnej komunikácii, PR a projektovému riadeniu.
Taktiež pôsobil vo verejnoprávnych médiách i vo vlastnej produkcii. Dlhodobo spolupracuje s divadlami, festivalmi, galériami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v susednom Česku. Do Rady Fondu bol Sedláček vymenovaný za oblasť divadla.
Zdroj: SITA.sk - Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu, Sedláček funkciu prijíma s rešpektom © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Ako informovali z FPU, za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia Rady. On sám sa hlasovania zdržal. Podpredsedom Rady zostáva naďalej Ľubomír Kleštinec, ktorý ju dočasne viedol.
Voľba nového predsedu Rady sa mala konať už v auguste, no členovia Rady ju odsunuli. Predošlý predseda Rady FPU Matúš Oľha sa k 23. júlu 2026 svojej funkcie vzdal, v Rade ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady FPU v stredu 22. júla, a následný útek Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu, ktoré sa konalo krátko po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU.
Hlavný cieľ nového predsedu
"Vážim si dôveru Rady a funkciu predsedu prijímam s rešpektom. K mojim hlavným cieľom patrí posilniť postavenie Fondu ako rešpektovanej verejnoprávnej inštitúcie. Chcem prispieť k tomu, aby Rada rozhodovala stabilne, transparentne a v prospech kultúrnej a umeleckej obce. Mojou prioritou bude otvorená komunikácia so všetkými zainteresovanými subjektmi z oblasti kultúry a umenia. Poďakovať chcem aj Ľubomírovi Kleštincovi, ktorý viedol Radu v uplynulom prechodnom období," vyjadril sa novozvolený predseda Rady FPU Milan Sedláček.
Rada je najvyšším orgánom FPU, schvaľuje napríklad zásady a priority podpornej činnosti či štruktúru podprogramov a harmonogram výziev, prostredníctvom ktorých Fond podporuje projekty v oblasti kultúry a umenia.
Kornaj sa teší na spoluprácu
Ako uviedli z FPU, zvolenie nového predsedu Rady prichádza v čase, keď Fond dokončuje prípravu grantového roka 2027 a chystá sa na schválenie zásad a priorít podpornej činnosti. Riaditeľ FPU očakáva v najbližšom čase úzku súčinnosť s Radou.
"Nového predsedu Rady vo FPU vítam a teším sa na konštruktívnu diskusiu i spoluprácu. Verím, že spoločne vytvoríme priestor pre plynulý chod grantového systému a ďalší rozvoj podpory kultúry a umenia na Slovensku,” uviedol poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Sedláček pôsobí v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu viac než tri desaťročia. Venoval sa napríklad tvorbe a produkcii umeleckého a audiovizuálneho obsahu, ale aj vydavateľskej činnosti a organizácii kultúrnych podujatí či mediálnej komunikácii, PR a projektovému riadeniu.
Taktiež pôsobil vo verejnoprávnych médiách i vo vlastnej produkcii. Dlhodobo spolupracuje s divadlami, festivalmi, galériami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v susednom Česku. Do Rady Fondu bol Sedláček vymenovaný za oblasť divadla.
Zdroj: SITA.sk - Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu, Sedláček funkciu prijíma s rešpektom © SITA Všetky práva vyhradené.
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