Kaštieľ Svätý Anton po rozsiahlej obnove víta prvých návštevníkov

Známy kaštieľ vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica víta v týchto dňoch prvých návštevníkov po uvoľnení protipandemických opatrení a po rozsiahlej rekonštrukcii realizovanej počas uplynulých dvoch rokov. Tento rok v máji si navyše múzeum, ktoré v kaštieli sídli, pripomenie 60 rokov, ktoré uplynuli od jeho založenia.





„Ďalšie výročie nás čaká v septembri, keď by sme mali zrealizovať 30. ročník Dní svätého Huberta,“ uviedla pre TASR vedúca marketingu múzea Jana Slaná. „Veríme, že ustupujúca pandémia nám toto podujatie umožní zrealizovať v takom rozsahu, ako roky predtým.“Pandémia nového koronavírusu počas uplynulých dvoch rokov prevrátila podľa nej chod múzea hore nohami. „Znížila sa aj návštevnosť, a to až o 40 percent. Na druhej strane, sme za obmedzení, keď ľudia nemohli prísť do múzea, mohli pohodlnejšie napredovať v rekonštrukcii,“ uviedla Slaná.Najväčšie zmeny čakajú návštevníkov kaštieľa na jeho nádvorí, ktoré je kompletne zrekonštruované, navyše, so zeleňou, ktorá tam predtým nebola. Vlani sa tiež menila strešná krytina na západnom krídle kaštieľa. Rozsiahlou obnovou prešli aj pivničné priestory, ktoré budú pre mnohých azda najväčším prekvapením. Už predtým sa podarilo kompletne zrekonštruovať neskorobarokovú kaplnku sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia, ktorá patrí do správy svätoantonského múzea. Všetko to stálo približne 3,2 milióna eur, ktoré na tento účel vyčlenil jeho zriaďovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Čo sa týka výročia založenia múzea, jeho vedenie pripravuje viacero podujatí. „Už 18. mája, na Medzinárodný deň múzeí, pripravujeme predaj špeciálnej nulovej eurobankovky s vyobrazením kaštieľa. V júni to bude zase detský Deň svätého Huberta a v septembri už spomínaný 30. ročník Dní svätého Huberta,“ pripomenula vedúca marketingu.