Mike Tyson sa v lietadle neovládol a knokautoval opitého spolucestujúceho (video)

Incident prešetruje polícia

Opilec sa "naštartoval" v letiskovom bare

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - V minulosti knokautoval súperov v ringu, teraz jeho zlosť pocítil opitý spolucestujúci. Bývalý americký boxer Mike Tyson uštedril niekoľko rán päsťou do tváre mužovi, ktorý ho v stredu obťažoval na palube lietadla zo San Francisca. Incident zachytil na video ďalší cestujúci a ako prvý ho zverejnil portál TMZ."Nanešťastie, pán Tyson mal v lietadle incident s agresívnym pasažierom, ktorý ho obťažoval a hodil po ňom fľašu s vodou, kým sedel na sedadle," napísali zástupcovia 55-ročného rodáka z New Yorku agentúre AP.Tyson po udalosti opustil lietadlo, jeho "obeť" na mieste ošetrili zdravotníci. Neskôr oboch aktérov zadržala miestna polícia a po výsluchu ich prepustila. Celý incident je naďalej predmetom vyšetrovania.Jedna z cestujúcich Sarah Burchfieldová pre spravodajský web San Francisco Gate potvrdila, že Tyson bol najskôr pokojný. Keď ho však opitý muž sediaci priamo za ním stále obťažoval, neovládol sa a viackrát ho udrel do tváre, čím mu spôsobil krvavé rany."Keď som nastúpila do lietadla, pomyslela som si: 'Ó nie, ten opitý chlapík tiež letí s nami'," povedala Burchfieldová, ktorá predtým videla agresora popíjať v bare na letisku."Železný Mike" sa stal v roku 1987 najmladším šampiónom v ťažkej váhe v histórii už ako 20-ročný. Počas kariéry dosiahol v profiringu 50 víťazstiev, z toho až 44 knokautom. Známy búrlivák si v 90. rokoch minulého storočia odsedel tri roky vo väzení za znásilnenie. V roku 1997 sa "preslávil" v súboji proti Evanderovi Holyfieldovi, ktorému odhryzol kus ucha.Od ukončenia kariéry v roku 2005 sa živí najmä ako herec, ale predáva aj vlastnú značku marihuany Tyson 2.0.