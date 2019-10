Kaštieľ v Seredi chce dať mesto do prenájmu

Interiér kaštieľu v Seredi. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 20. októbra (TASR) – Osem mesiacov majú eventuálni záujemcovia na to, aby zvážili vstúpenie do verejnej súťaže o prenájom kaštieľa v Seredi. Samospráva mesta ňou robí ďalší pokus na zachránenie národnej kultúrnej pamiatky - bývalého šintavského vodného hradu, nakoľko, ako uviedol pre TASR viceprimátor Ľubomír Veselický, dostatočnými prostriedkami nedisponuje. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.konštatoval viceprimátor. Pre potreby nájmu je objekt kaštieľa rozdelený na tri časti, pričom bastión, ktorý sa podarilo čiastočne mestu opraviť, je vyňatý. V ňom sa sporadicky konajú kultúrne akcie mesta.uviedol Veselický. Zámer nového využitia musí byť v súlade s požiadavkami pamiatkarov a územným plánom mesta. Mesto počíta s tým, že v nájme zohľadní investície, ktoré nájomcovia budú musieť do objektu vložiť, nakoľko je v dezolátnom stave.Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol ako hrad na križovatke ciest pri dôležitom prechode cez rieku Váh. Bol kráľovským majetkom a sídlom hradného panstva. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1177. V prvej polovici 15. storočia sa v ňom často zdržiaval uhorský a český kráľ Žigmund Luxemburský. Od roku 1523 bol majiteľom hradu a rozsiahleho panstva Šintava Alexej Thurzo, ktorý v ňom zriadil správu feudálneho domínia. V roku 1642 sa stali majiteľmi Esterházyovci a začali s postupnou prestavbou na kaštieľ, dokončil ju v roku 1841 Karol Esterházy. V roku 1945 ho získal československý štát. V súčasnosti je v havarijnom stave.