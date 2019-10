Lubyová: Mladí ľudia sa budú môcť viac zúčastňovať na verejnom živote

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) – Mladí ľudia sa budú môcť viac zúčastňovať na politickom a verejnom živote a na báze nových inštitúcií. Jednou z nich je aj mládežnícky parlament. Vo videu na sociálnej sieti to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v súvislosti so schválenou novelou zákona o podpore práce s mládežou.Šéfka rezortu školstva poznamenala, že mládežnícky parlament budú môcť zriaďovať mestá a obce, pokiaľ o to prejavia mládežnícke organizácie alebo mladí ľudia záujem. Aj takouto formou sa podľa nej mládež môže zúčastniť na rozhodovaní samosprávy. Ako doplnila, mladí ľudia budú môcť chodiť na mítingy, rokovania a zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch tak, aby vedeli, čo sa deje v ich obci. Mládežnícky parlament funguje aj v súčasnosti, zriaďuje sa na základe rozhodnutia obce, ale doteraz nemal oporu v zákone.Ministerku teší i to, že sa rezortu podarilo zvýšiť financovanie práce s mládežou, financovanie pre mládežnícke organizácie a rozvinúť inštitút dobrovoľníctva. Predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák uviedol, že od roku 2020 pôjde o sumu 3,7 milióna eur. V súčasnosti sa mládežnícke organizácie cez rôzne programy ministerstva školstva môžu ročne uchádzať o 2,3 milióna eur.Lizák doplnil, že pri tvorbe novely zákona boli vypočuté takmer všetky požiadavky z ich strany a "zákon zlepší legislatívne prostredie práce s mládežou".