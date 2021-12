Kataláncom sa viac španielčiny na školách nepáči, v Barcelone protestovali proti rozhodnutiu súdu

Najvyšší súd odmietol odvolanie

Katalánsky vzdelávací systém má podporu

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tisíce Kataláncov sa v sobotu zišli na demonštrácii v Barcelone, aby protestovali proti rozhodnutiu súdu, že 25 percent školských predmetov sa má vyučovať v španielčine.Demonštranti tvrdia, že to ohrozí ich vzdelávací systém, ktorý pomohol všeobecnému používaniu katalánskeho jazyka, ktorý bol potláčaný počas diktatúry generála Francisca Franca.„Nie je to demokratické, ak súd poškodzuje vzdelávací systém, ktorý podporuje spoločnosť a jej parlament," povedal Oscar Escuder, šéf Platformy za jazyk, občianskeho združenia, ktoré podporuje používanie katalánskeho jazyka.„Podľa našich prieskumov 82 percent Kataláncov podporuje" terajší systém, dodal.Demonštráciu zorganizovali necelý mesiac po tom ako španielsky najvyšší súd potvrdil rozhodnutie nižšieho katalánskeho súdu z roku 2020, ktorý rozhodol v prospech podnetu predošlej španielskej konzervatívnej vlády proti katalánskemu ministerstvu vzdelávania.Najvyšší súd odmietol odvolanie katalánskej vlády proti predchádzajúcemu rozhodnutiu, že školy v regióne musia garantovať výuku najmenej 25 percent školských predmetov v španielčine.V súčasnosti väčšina katalánskych škôl používa španielčinu iba na hodinách španielskeho jazyka a všetky ostatné predmety vyučuje v katalánčine.Vzdelávací systém Katalánska sa teší všeobecnej podpore, dokonca aj zo strany tých zhruba 50 percent obyvateľov regiónu, ktorí nesúhlasia so snahou o nezávislosť.